У Швейцарії виявили понад 8 тис. підроблених COVID-сертифікатів про вакцинацію
У Швейцарії в кантоні Санкт-Галлен виявили понад 8 тис. підроблених сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу
Про це повідомляє dpa International.
Згідно з заявою регіональних чиновників, у швейцарському кантоні Санкт-Галлен було видано понад 8 тис. підроблених сертифікатів про вакцинацію.
Підозрюваним у підробці сертифікатів загрожує до п'яти років позбавлення волі або штраф. Як повідомили в адміністрації кантону, ті, хто заплатив великі суми за підроблені довідки про щеплення, також отримали вироки або штрафи.
Наразі розслідування зосереджене на групі співробітників, які працюють у приватному центрі тестування на коронавірус, оскільки їхня робота дала їм доступ до національної системи видачі COVID-сертифікатів.
Видання зазначає, що нелегальні сертифікати більше не діють.
У кантоні Санкт-Галлен один із найнижчих рівнів вакцинації від COVID-19 у Швейцарії - близько 61%. Загалом частина щеплених у країні становить майже 67%.
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