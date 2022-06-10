У Швейцарії зводять контейнерне поселення для українських біженців попри критику проєкту

Про це пише суспільне мовлення Швейцарії "SRF".

Видання повідомляє, що у цьому таборі має проживати близько 1 000 осіб.

Експерт з побудови таких споруд Уелі Зальцман каже, що проєкт передбачає неправильне планування кімнати та занадто мало житлової площі на одну людину. Він стверджує, що при повній заселеності сім’я з чотирьох людей матиме право на 15 квадратних метрів житлової площі.

"На наших навчальних курсах ми використовуємо цей тип архітектури поселення як приклад того, як цього не робити",- сказав він.

Протягом останніх 30 років Зальцман спланував численні аварійні притулки для ООН та Міжнародного Червоного Хреста. Він говорить: "Ти не можеш жити на такому маленькому просторі". І продовжує критикувати відсутність напівприватних передпокоїв перед індивідуальними контейнерами. "Це буде хаос". Якби біженці були тут лише місяць, він би вважав, що це нормально. Але ніхто точно не знає, скільки насправді їм доведеться прожити в цих умовах. "Це не життя",- продовжив Зальцман.

Керівник проєкту Стефан Белер відкидає критику.

"Через наявний простір ми не можемо просто вільно розташовувати житлові одиниці", — каже Белер.

За його словами, велосипеди та інші особисті речі можна зберігати в окремих контейнерах. У надзвичайній ситуації автори проєкту швидко реагували та планували.

"Якщо жінка з двома дітьми зайде в контейнер, додаткове ліжко точно не буде зайнято", - додав він.

Скільки людей насправді проживатиме в контейнерному селищі, поки невідомо. Нині у Берні є у резерві понад 600 ліжок.

Станом на 20 травня близько 2% українських біженців працездатного віку в Швейцарії знайшли роботу.

5 червня ми повідомляли, що близько 24 тис. швейцарців запропонували житло біженцям з України.

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