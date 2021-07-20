У "сірій зоні" на Луганщині з’явиться пересувне відділення "Укрпошти"

Про це повідомляє сайт Луганської обласної державної адміністрації.



Зокрема, проєкт пересувного відділення дозволить селам розвивати бізнес, адже можна буде відправляти товари поштою у будь-який куточок країни та за кордон.



Як розповіла директорка Луганської філії "Укрпошти" Ілона Моісеєва, пересувне відділення поштового зв’язку — це повноцінне поштове відділення, яке приїжджає у населені пункти з кількістю жителів до 1,2 тисячі й надає там всі поштові, логістичні та фінансові послуги.



Бригада пересувного відділення складається з трьох фахівців: листоноші, начальника та водія-супроводжувача. Вони доставляють пенсію, ліки, періодику й посилки, приймають оплату за комунальні платежі, виплачують перекази тощо.



Перші два місяці пересувні відділення працюватимуть у тестовому режимі, під час якого відпрацюють графіки роботи, частоту відвідування населених пунктів тощо. Зараз пересувні відділення починають працювати разом зі стаціонарними. У третьому-четвертому кварталі вони перейдуть на повне обслуговування.



У населених пунктах, де проживають більш як 500 людей, пересувні відділення працюватимуть 2-3 рази на тиждень, де менш як 500 людей — 1 раз на тиждень.



"Люди отримають 100% всіх необхідних їм послуг у сучасному форматі. Це чудова інновація, особливо для мешканців "сірої зони", — зазначив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.



Органам місцевої влади доручили допрацювати питання геолокації: оновити поштові скриньки, вказівники, таблички з назвами вулиць та номери будівель.

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