У Словаччині на АЕС Моховце запустили перший добудований реактор
У Словаччині на АЕС Моховце фізично запустили перший добудований в Європі за останні 30 років реактор
Про це повідомили в телеграмі Енергоатому.
Сьогодні, 9 вересня, о 01:16 у Словаччині на словацькій атомній електростанції Моховце запустили енергоблок №3. Першу паливну касету завантажили в перший за 30 років добудований у Європі реактор.
Два енергоблоки станції Моховце - №3 та №4 - будували наприкінці 1980-х за радянським проєктом ВВЕР-440. Їхнє будівництво заморозили на високому рівні готовності після аварії на ЧАЕС у 1986-му.
За участю світових компаній та із застосуванням сучасних західних технологій Словаччина відновила та змогла завершити будівництво реактора №3.
Добудований енергоблок словацької АЕС оснащений протиповітряним захистом. Він убезпечить найкритичніші зони АЕС від ушкоджень.
Заявку на отримання ліцензії на введення в експлуатацію енергоблоків №3 та №4 подали ще у 2016 році. 26 серпня 2022 року після низки перевірок і судових процесів дозвіл на запуск реакторів було отримано.
Очікується, що наступною країною Європи, яка запустить нові енергоблоки, стане Україна з Хмельницькою АЕС. На станції так само було призупинено роботи із запуску реакторів після аварії на ЧАЕС.
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