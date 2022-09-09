У Словаччині на АЕС Моховце запустили перший добудований реактор

Про це повідомили в телеграмі Енергоатому.

Сьогодні, 9 вересня, о 01:16 у Словаччині на словацькій атомній електростанції Моховце запустили енергоблок №3. Першу паливну касету завантажили в перший за 30 років добудований у Європі реактор.

Два енергоблоки станції Моховце - №3 та №4 - будували наприкінці 1980-х за радянським проєктом ВВЕР-440. Їхнє будівництво заморозили на високому рівні готовності після аварії на ЧАЕС у 1986-му.

За участю світових компаній та із застосуванням сучасних західних технологій Словаччина відновила та змогла завершити будівництво реактора №3.

Добудований енергоблок словацької АЕС оснащений протиповітряним захистом. Він убезпечить найкритичніші зони АЕС від ушкоджень.

Заявку на отримання ліцензії на введення в експлуатацію енергоблоків №3 та №4 подали ще у 2016 році. 26 серпня 2022 року після низки перевірок і судових процесів дозвіл на запуск реакторів було отримано.

Очікується, що наступною країною Європи, яка запустить нові енергоблоки, стане Україна з Хмельницькою АЕС. На станції так само було призупинено роботи із запуску реакторів після аварії на ЧАЕС.

Нещодавно Емманюель Макрон заявив, що ядерна безпека Європи не може бути послаблена діями РФ на ЗАЕС і суверенітет України треба захищати.