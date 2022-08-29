Про це він сказав на брифінгу з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, передає Укрінформ.

Емманюель Макрон зазначив, що хоче обговорити з Матеушем Моравецьким ядерну безпеку й український суверенітет.

"Ядерна безпека не може бути послаблена через цю війну. Ця місія є важливою, вона має зберегти цю АЕС в нормальному стані. Друга справа - ніхто не може ставити під сумнів український суверенітет. Ядерна зброя не може бути об’єктом ведення війни і тому в контексті цієї АЕС ми маємо захищати український суверенітет", - наголосив він.

Також президент Франції додав, що протягом останнього часу зробили все можливе, щоб мобілізувати МАГАТЕ на чолі з його гендиректором Рафаелем Гроссі, "поки вони сьогодні (29 серпня, - ред.) вранці вилетіли до України".

Крім того, Емманюель Макрон висловив намір говорити з Матеушем Моравецьким про безпеку східного флангу НАТО й енергетичну безпеку Європи на тлі війни РФ проти України. За його словами, країни ЄС розробляють способи вивезти з України збіжжя та знайти інші рішення цього питання.

Також політики зачеплять тему створення Європейської політичної спільноти держав, які ще не вступили до Євросоюзу. Неформальну зустріч очільників МЗС країн ЄС проведуть у Празі 30—31 серпня.

21 серпня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон наголосили, що МАГАТЕ має дістатися до ЗАЕС.

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