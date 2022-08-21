Британія, США, Німеччина та Франція заявили про необхідність місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Про це пише Reuters із посиланням на речника британського прем’єра.

"Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і лідери Сполучених Штатів, Франції та Німеччини в неділю під час розмови наголосили на важливості забезпечення безпеки ядерних об'єктів в Україні", - йдеться у повідомленні.

Лідери держав заявили про підтримку України та наголосили на важливості місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

"Під час спільного дзвінка прем’єр-міністр (Джонсон — ред.), президент Байден, президент Макрон і канцлер Шольц підкреслили свою непохитну відданість підтримці України перед обличчям вторгнення Росії. Вони наголосили на важливості забезпечення безпеки ядерних установок і привітали нещодавні дискусії щодо дозволу місії МАГАТЕ на об’єкт у Запорізькій області", - додав речник.

20 серпня внаслідок обстрілів ЗАЕС пошкоджень зазнала естакада, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків, у будівлі вибиті вікна.

Ольга Кошарна, експертка з атомної енергетики, сказала, що місія МАГАТЕ на ЗАЕС планується на початок вересня.

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