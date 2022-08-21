Британія, США, Німеччина та Франція заявили про необхідність місії МАГАТЕ на ЗАЕС
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, Президент США Джо Байден, Канцлер Німеччини Олаф Шольц та Президент Франції Емманюель Макрон наголосили, що МАГАТЕ має дістатися Запорізької АЕС
Про це пише Reuters із посиланням на речника британського прем’єра.
"Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і лідери Сполучених Штатів, Франції та Німеччини в неділю під час розмови наголосили на важливості забезпечення безпеки ядерних об'єктів в Україні", - йдеться у повідомленні.
Лідери держав заявили про підтримку України та наголосили на важливості місії МАГАТЕ на ЗАЕС.
"Під час спільного дзвінка прем’єр-міністр (Джонсон — ред.), президент Байден, президент Макрон і канцлер Шольц підкреслили свою непохитну відданість підтримці України перед обличчям вторгнення Росії. Вони наголосили на важливості забезпечення безпеки ядерних установок і привітали нещодавні дискусії щодо дозволу місії МАГАТЕ на об’єкт у Запорізькій області", - додав речник.
- 20 серпня внаслідок обстрілів ЗАЕС пошкоджень зазнала естакада, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків, у будівлі вибиті вікна.
- Ольга Кошарна, експертка з атомної енергетики, сказала, що місія МАГАТЕ на ЗАЕС планується на початок вересня.
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