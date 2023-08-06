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У Словаччині президентка дозволила девʼятьом громадянам служити в українській армії

6 серпня, 2023 неділя
08:50
Світ Володимир Зеленський та Зузана Чапутова

Президентка Словаччини Зузана Чапутова ухвалила відповідний указ, яким дозволила дев’ятьом громадянам країни вступити до лав Збройних Сил України

Про це повідомив директор відділу комунікацій Канцелярії президента Словаччини Юзеф Матей, пише словацьке видання Teraz.Sk.

"З 24 лютого 2022 року по 2 серпня 2023 року президент Словацької Республіки ухвалила загалом 35 постанов, з них дев'ять дозвільних та 26 не дозволяють проходження військової служби у Збройних Силах України", - зазначив він.

Причина відмови не повідомляється.

За словами Матея, служба словаків у іноземних збройних силах має бути санкціонована президентом Словаччини відповідно до Закону про військовий обовʼязок. Заява подається до райвідділу, її мають прокоментувати Міністерства оборони, внутрішніх та закордонних справ. Без дозволу президента словакам загрожує кримінальна відповідальність.

  • Також 2 серпня президент Чехії Петр Павел дав дозвіл 14 громадянам країни вступити до лав ЗСУ, аби воювати проти Росії. Там законодавство так само забороняє чехам служити в іноземних збройних силах без дозволу президента.
Україна
Словаччина
ЗСУ
Війна з Росією
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