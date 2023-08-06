Про це повідомив директор відділу комунікацій Канцелярії президента Словаччини Юзеф Матей, пише словацьке видання Teraz.Sk.

"З 24 лютого 2022 року по 2 серпня 2023 року президент Словацької Республіки ухвалила загалом 35 постанов, з них дев'ять дозвільних та 26 не дозволяють проходження військової служби у Збройних Силах України", - зазначив він.

Причина відмови не повідомляється.

За словами Матея, служба словаків у іноземних збройних силах має бути санкціонована президентом Словаччини відповідно до Закону про військовий обовʼязок. Заява подається до райвідділу, її мають прокоментувати Міністерства оборони, внутрішніх та закордонних справ. Без дозволу президента словакам загрожує кримінальна відповідальність.