Про це інформує Irozhlas, посилаючись на слова речниця президента Маркети Рехакової.

Наразі дозвіл мають вже 146 чехів: 132 отримали дозвіл від колишнього президента Мілоша Земана і ще 14 дозволів встиг дати Петр Павел.

"Станом на сьогодні (29 липня 2023 року) президент Петр Павел підписав загалом 14 позитивних рішень про згоду на вступ чеських громадян до Збройних сил України", - повідомила речниця.

Крім того, Павел відмовив вісьмом громадянам у задоволенні їхніх клопотань. Причини не повідомляються.

Зазначається, що чехам, які беруть участь у бойових діях в Україні без відповідного дозволу, загрожує кримінальна відповідальність.