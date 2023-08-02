Президент Чехії дозволив 14 громадянам вступити до ЗСУ
Президент Чехії Петр Павел дав дозвіл 14 громадянам країни вступити до лав ЗСУ, аби воювати проти Росії: законодавство забороняє чехам служити в іноземних збройних силах без дозволу президента
Про це інформує Irozhlas, посилаючись на слова речниця президента Маркети Рехакової.
Наразі дозвіл мають вже 146 чехів: 132 отримали дозвіл від колишнього президента Мілоша Земана і ще 14 дозволів встиг дати Петр Павел.
"Станом на сьогодні (29 липня 2023 року) президент Петр Павел підписав загалом 14 позитивних рішень про згоду на вступ чеських громадян до Збройних сил України", - повідомила речниця.
Крім того, Павел відмовив вісьмом громадянам у задоволенні їхніх клопотань. Причини не повідомляються.
Зазначається, що чехам, які беруть участь у бойових діях в Україні без відповідного дозволу, загрожує кримінальна відповідальність.
- Раніше Президент Павел припустив, що країни НАТО навряд чи ухвалять рішення ввести свої війська в Україну, адже це може спонукати РФ застосувати ядерну зброю.
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