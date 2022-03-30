У Словенії підтримали передачу Україні систем ППО С-300

Про це повідомляє CNN.



На думку міністра, системи ППО С-300 - це саме те обладнання, якого Україна зараз потребує найбільше. Янша додав, що не вважає за потрібне багато говорити про те, що його країна передає Києву.



Він також повідомив, що спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським про те, що український уряд готовий запропонувати провести референдум щодо зміни Конституції, щоб відмовитися від бажання України вступити в НАТО.



"Я думаю, що вони прийняли якесь прагматичне рішення, тому що після того, як вони виграють цю війну, я думаю, що НАТО хоче, щоб вони приєдналися. Коли вони переможуть у цій війні, українська армія буде однією з найсильніших, якщо не найсильнішою армією на європейському континенті", - наголосив прем'єр Словенії.



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