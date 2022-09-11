У Слов'янську попрощалися з нацгвардійцем Миколою Лизенко

Про це повідомили у telegram-каналі видання "Східний варіант".

"Героя провели в останню путь сьогодні, 11 вересня. Командир відділення зв'язку батальйону спецпризначення "Донбас" 15-го Слов’янського полку Національної гвардії України молодший сержант Микола Лизенко віддав життя, звільняючи Балаклею від російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Микола Лизенко загинув 7 вересня після того, як ворог здійснив авіаудар по розташуванню військових на Харківщині.

Довідка

Микола Лизенко – уродженець Слов’янська.

Працював на машинобудівному заводі, у 2018 році вступив до лав частини 3035 Національної гвардії України.

26 травня Зеленський нагородив 87 прикордонників, 339 нацгвардійців і 4 поліцейських за мужність і відданість Україні, 104 - посмертно, серед них орден "За мужність" ІІІ ступеня отримав Микола Лизенко.

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