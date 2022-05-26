Зеленський нагородив 87 прикордонників, 339 нацгвардійців і 4 поліцейських за мужність і відданість Україні, 104 - посмертно
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, відповідно до Указів Президента України №367 та №368, нагородили 87 прикордонників, 339 нацгвардійців і 4 поліцейських, із них 104 - посмертно
Про це інформуть на сайті Офісу президента України.
Про відзначення державними нагородами України президент Володимир Зеленський постановив:
- У Державній прикордонній службі України:
Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджено
АДАМЧУКА Сергія Петровича — полковника
АКСЬОНОВА Олексія Олексійовича (посмертно) — сержанта
АНДРЕЄВА Андрія Левоновича — молодшого сержанта
ВЕДІЛІНА Олександра Олексійовича (посмертно) — капітана 3 рангу
ЗАЯРНОГО Василя Олександровича — старшого сержанта
КАПЛІЄНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — головного сержанта
КЕТРИША Євгена Сергійовича — штаб-сержанта
КЛЬОВАНА Євгена Михайловича (посмертно) — старшого сержанта
КОВАЛЬОВА Дмитра Петровича (посмертно) — головного сержанта
КОЛОМІЙЦЯ Олександра Анатолійовича (посмертно) — майстер-сержанта
КОРЖИКА Ігоря Віталійовича — підполковника
МОЗОЛЬОВА Віталія Юрійовича (посмертно) — майстер-сержанта
МОСКАЛЕНКА Станіслава Юрійовича (посмертно) — штаб-сержанта
НЕНАШЕВА Сергія Павловича (посмертно) — старшого сержанта
ПАХОЛІВЕЦЬКОГО Владислава Генріховича (посмертно) — капітана 2 рангу
ПЕТРОВСЬКУ Наталію Володимирівну (посмертно) — старшого сержанта
ПРОЦАКА Вячеслава Геннадійовича (посмертно) — матроса
СТАЩУКА Богдана Григоровича (посмертно) — штаб-сержанта
ТОВТІНА Владислава Ладиславовича (посмертно) — головного сержанта
ТРАМБОВЕЦЬКОГО Миколу Валентиновича (посмертно) — капітана
ТРЕЙТЯКА Івана Миколайовича (посмертно) — штаб-сержанта
ТРУБАЧОВА Володимира Михайловича (посмертно) — штаб-сержанта
ТРУБІНА Андрія Олександровича (посмертно) — матроса
ФРАТКІНА Володимира Олексійовича (посмертно) — старшого солдата
ХАБЛАКА Олександра Вікторовича (посмертно) — головного сержанта
ХАРЧЕНКА Сергія Андрійовича (посмертно) — старшого сержанта
ХІРА Андрія Петровича (посмертно) — лейтенанта
ЩЕРБІНУ Віталія Івановича (посмертно) — молодшого сержанта
ЯКУШЕВА Олександра Миколайовича — штаб-старшину
ЯЩУКА Едуарда Анатолійовича (посмертно) — сержанта
БУРДАКА Сергія Петровича (посмертно) — головного сержанта
ВІЛЬБОЯ Олександра Олександровича — головного корабельного старшину
ГЕРБІНА Миколу Валентиновича (посмертно) — штаб-сержанта
ДИШКА Сергія Степановича (посмертно) — старшого сержанта
КОРНЄЄВА Олександра Юрійовича (посмертно) — майстер-сержанта
КРУЦЯ Дениса Сергійовича (посмертно) — штаб-сержанта
МАРЧЕНКА Олексія Сергійовича — полковника
РУДКОВСЬКОГО Василя Івановича (посмертно) — майстер-сержанта
ШАПОВАЛОВА Віктора Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЮРЧЕНКА Сергія Олександровича — старшого лейтенанта
Медаллю "За військову службу Україні" нагороджено
ГУБКУ Олексія Олеговича — сержанта
ЛУЦЬКОГО Геннадія Васильовича — майстер-сержанта
ОСТАПЕНКА Руслана Анатолійовича — майстер-сержанта
АБДУЛАЄВА Рустама Агабалайовича — старшого лейтенанта медичної служби
АНДРУЩЕНКА Євгена Юрійовича — полковника
БАБЕНКА Володимира Володимировича — штаб-сержанта
БІЛЕЦЬКОГО Володимира Віталійовича — сержанта
БУТКА Петра Миколайовича — сержанта
ВЕРЕСКУНА Івана Володимировича — майстер-сержанта
ГОНЧАРЕНКА Олександра Володимировича — полковника
ГУРІНА Олега Ігоровича — штаб-сержанта
КРУШОВСЬКОГО Олега Миколайовича — старшого сержанта
ЛАЗАРЕНКА Руслана Сергійовича — підполковника
УДОДА Микиту Даниловича — лейтенанта
ФЕСЕНКА Костянтина Миколайовича — капітана
ШВЕЦЯ Євгена Сергійовича — старшого сержанта
ШЕВЧУКА Сергія Анатолійовича — підполковника
ШИТОВА Костянтина Миколайовича — штаб-сержанта
Медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня нагороджено
МАРТИШКА Олександра Васильовича — головного сержанта
ДЗІКЕВИЧА Євгенія Вікторовича — полковника
ДЕХТЯРЬОВА Олександра Сергійовича — майстер-сержанта
КОЛЯДЕНКА Андрія Вікторовича — полковника
СЕМЕНЮТУ Олександра Васильовича — капітана
СИЛКУ Володимира Сергійовича — підполковника
ТХОРА Андрія Степановича — майора
ХЛИСТУНА Ігоря Євгенійовича — штаб-сержанта
Медаллю "Захиснику Вітчизни" нагороджено
ГРАБОВСЬКОГО Сергія Костянтиновича — старшого лейтенанта медичної служби
ПОКОТИЛА Євгенія Віталійовича — капітан-лейтенанта
СЛОБОДЯНЮКА Максима Валерійовича — капітана
ШОНІКА Богдана Вікторовича — підполковника.
АКУЛОВА Олександра Миколайовича — старшого солдата
БУРАШВІЛІ Романа Олексійовича — майора
ЄСЬКІНА Дмитра Ігоровича — капітана
ЗАГРАНЧУКА Євгена Олександровича — старшого сержанта
КАРНАУХА Іллю Володимировича — старшого сержанта
КИРИЧЕНКА Василя Спиридоновича — головного сержанта
КІНДЗЕРУ Романа Володимировича — майстер-сержанта
ЛИТВИНЮКА Олександра Ярославовича — майстер-сержанта
ПАРТИЦЬКОГО Богдана Володимировича — майстер-сержанта
СИДОРЧУКА Владислава Олександровича — старшого сержанта
СІРЕНКА Юрія Олексійовича — майстер-сержанта
СУШКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта
ТИМОШЕНКА Ігоря Олеговича — підполковника
ТОЛКАЧОВА Олександра Сергійовича — штаб-сержанта
ФЛЮСТІКОВА Андрія Васильовича — штаб-сержанта
ЯКУШЕВА Іллю Анатолійовича — старшого сержанта
ЯНИЦЬКОГО Володимира Миколайовича — штаб-сержанта.
- У Національній гвардії України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ВЛАСЕНКА Дмитра Анатолійовича — полковника
ЗАПОРОЖЦЯ Олександра Сергійовича — капітана
СІДОРІНА Сергія Володимировича — підполковника
КОРЕЦЬКОГО Валерія Едуардовича — підполковника
СУСЛІНА Святослава Ігоровича — лейтенанта
УВАРОВА Івана Олександровича (посмертно) — підполковника.
Нагородити орденом "За мужність" І ступеня
СІКСОЯ Руслана Олександровича (посмертно) — старшого сержанта
Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня
ПЕРЕКРЕСТА Антона Леонідовича (посмертно) — старшого солдата
СНІЖКА Віктора Петровича — майора
СТОЛЯРУКА Миколу Миколайовича (посмертно) — штаб-сержанта
КИТАЙСЬКОГО Ростислава Сергійовича (посмертно) — сержанта
КОРНІЦКОГО Костянтина Юрійовича — полковника
ЛИСЮКА Володимира Дем’яновича — підполковника
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
АКСЬОНОВА Олександра Валерійовича — старшого солдата
АЛЕКСАНДРОВА Івана Васильовича — сержанта
АРСЕНТЬЄВА Богдана Геннадійовича (посмертно) — солдата
АРТЮХА Максима Валерійовича — солдата
БАБУШКІНА Івана Романовича — солдата
БАРИШНІКОВА Владислава Максимовича (посмертно) — старшого солдата
БІЛЕЦЬКОГО Олександра Юрійовича — головного сержанта
БОВСУНІВСЬКОГО Ігоря Миколайовича — капітана
БОНДАРЕНКА Дениса Олександровича (посмертно) — солдата
ВАЙЛА Володимира Сергійовича (посмертно) — головного сержанта
ВОЛОЩУКА Володимира Михайловича (посмертно) — солдата
ГАБУРИЧА Вадима Леоновича (посмертно) — лейтенанта
ГАЛУШКУ Станіслава Сергійовича (посмертно) — сержанта
ГЕБЕША Микиту Михайловича — сержанта
ГИПИКА Богдана Євгеновича (посмертно) — майора
ГЛОМБУ Романа Михайловича — солдата
ГНІДЦЯ Андрія Івановича (посмертно) — солдата
ГОЛІНЕЯ Богдана Ігоровича — старшого лейтенанта
ГОРДІЄНКА Олександра Олексійовича (посмертно) — старшого сержанта
ГУБУ Андрія Сергійовича — молодшого лейтенанта
ГУРСЬКОГО Дмитра Ігоровича — майстер-сержанта
ГУЯ Сергія Федоровича (посмертно) — солдата
ДЕМЧУКА Богдана Михайловича (посмертно) — старшого сержанта
ДОБАРСЬКОГО Руслана Віталійовича (посмертно) — солдата
ДУБРОВКІНА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
ДЯЧУКА Максима Святославовича — старшого солдата
ЄМЕЛЬЯНЕНКА Олександра Валерійовича (посмертно) — старшого сержанта
ЄРМАКОВА Андрія Дмитровича (посмертно) — сержанта
ЄРМОЛЕНКА Руслана Вікторовича — солдата
ЖЕЛІХОВСЬКОГО Владислава Юрійовича (посмертно) — солдата
ЗАПОРОЖЦЯ Віталія Сергійовича — солдата
ЗГОННИКА Валерія Петровича (посмертно) — молодшого сержанта
ІВАЩЕНКА Дмитра Віталійовича — майора
КІШКІНА Сергія Володимировича (посмертно) — сержанта
КЛИМОВА Андрія Сергійовича (посмертно) — солдата
КОВАЛЬОВА Олега Юрійовича — молодшого сержанта
КОРНІЛОВА Сергія Володимировича — солдата
КОСТЕНКА Андрія Євгеновича — підполковника
КОТЕНКА Едуарда Вікторовича (посмертно) — старшого лейтенанта
КРАСЮКА Владислава Івановича — сержанта
КРОЧУ Андрія Вікторовича — підполковника
КУЛИКА Ростислава Володимировича — солдата
КУЛІШОВА Олексія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
ЛАВРАНЮКА Андріана Юрійовича — підполковника
ЛАЗОРЕНКА Андрія Леонідовича — солдата
ЛИСЕНКА Дмитра Миколайовича — майора
ЛОБОДУ Павла Олександровича — лейтенанта
ЛЮБИЧА Дмитра Юрійовича — солдата
ЛЯСОВОГО Леоніда Валерійовича (посмертно) — лейтенанта медичної служби
МАЛАМАНА Віталія Григоровича (посмертно) — молодшого сержанта
МАЛЕНКОВИЧА Ігоря Ігоровича — капітана
МАЛИШЕВА Євгена Валентиновича (посмертно) — солдата
МАРИНОВИЧА Сергія Олександровича — солдата
МАРТИНЕНКА Дениса Євгеновича — капітана
МАЧУЖЕНКА Арсена Івановича — солдата
МЕЛЬНИКА Максима Сергійовича — підполковника
МИХАЙЛЕВИЧА Миколу Миколайовича — молодшого сержанта
МІЩЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — капітана медичної служби
МОЛДАВЧУКА Івана Івановича (посмертно) — солдата
МОРДІКА Сергія Борисовича (посмертно) — солдата
МОСКАЛИКА Григорія Володимировича — солдата
НАСІННИКА Максима Васильовича — лейтенанта
НАУМОВА Романа Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта
НЕБИЛИЦЮ Максима Михайловича — старшого лейтенанта
ОМЕЛЮЖЕНКА Олексія Васильовича (посмертно) — солдата
ПАВЛЕНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата
ПОВЕЩЕНКА Олексія Васильовича (посмертно) — підполковника
ПОЛІЩУКА Андрія Олександровича — солдата
РЕУСА Романа Григоровича (посмертно) — сержанта
СЕМЕНСЬКОГО Андрія Олександровича (посмертно) — старшого солдата
СКЛЯРОВА Ігоря Євгенійовича (посмертно) — сержанта
СЛОБОДЧИКОВА Романа Сергійовича — старшого солдата
СПІЛЬНІКА Дениса Володимировича (посмертно) — солдата
СТРИЖАКА Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта
СУВОРОВА Віктора Олеговича — сержанта
ТРОЦЕНКА Максима Євгеновича (посмертно) — старшого солдата
ТУХАРЯ Іллю Вікторовича — капітана
УСАЧОВА Ігоря Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
ФОРТІ Давида Михайловича (посмертно) — старшого солдата
ХОМЕНКА Дмитра Олексійовича (посмертно) — солдата
ХРУПЧИКА Івана Ігоровича (посмертно) — солдата
ЧЕРНОУСОВА Олександра Юрійовича (посмертно) — солдата
ЧОРНОГО Дмитра Олексійовича (посмертно) — старшого солдата
ШВЕЦЯ Олександра Васильовича — майстер-сержанта
ШЕВРІКУКА Станіслава Віталійовича — головного сержанта
ШЕВЧЕНКА Володимира Дмитровича — старшого солдата
ШЛАКАНЬОВА Владислава Олександровича — сержанта
ШРАМКА Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
ЯКОВЕНКА Василя Васильовича (посмертно) — службовця
ЯСЕНКА Сергія Олексійовича (посмертно) — капітана
БАЙДУ Руслана Костянтиновича — капітана
БОЖКА Максима Олександровича — підполковника
ГМИРЮ Євгена Володимировича — солдата
ГРИБІНЮКА Олександра Олександровича — капітана
ГРИЩЕНКА Бориса Олександровича — молодшого сержанта
ДАЦКА Івана Володимировича (посмертно) — молодшого лейтенанта
ЄВТУШЕНКА Артема Валерійовича — капітана
ЖАБІЦЬКОГО Олега Олеговича — солдата
ЖДАНОВСЬКОГО Віталія Сергійовича — старшого солдата
ЗІМАРЄВА Станіслава Владиславовича — солдата
ЗІНЧЕНКА Віталія Віталійовича (посмертно) — майора
ІГНАТОВА Олександра Євгеновича — старшого солдата
КОВАЛЯ Іллю Олександровича (посмертно) — лейтенанта
КОЗИДУБА Олександра Анатолійовича — старшого солдата
КОРЕНЯ Дмитра Васильовича — солдата
КОЩЕЄВА Гліба Євгеновича (посмертно) — солдата
КУНИЦЬКУ Анастасію Володимирівну (посмертно) — старшого солдата
КУРТАНІЧА Фелікса Валерійовича (посмертно) — старшого сержанта
КУРЧЕНКА Володимира Сергійовича (посмертно) — солдата
КУЧЕРА Романа Олександровича — сержанта
ЛАВРОВСЬКОГО Артема Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ЛЕБЕДЕНКА Дмитра Валентиновича — лейтенанта
ЛИЗЕНКА Миколу Сергійовича — старшого солдата
ЛИСОБЕЯ Павла Руслановича (посмертно) — молодшого сержанта
ЛИТОВКУ Олексія Володимировича (посмертно) — солдата
ЛОГІНОВА Євгенія Олександровича (посмертно) — солдата
ЛУГОВСЬКУ Наталію Романівну (посмертно) — молодшого сержанта
МАЛКОВА Максима Ігоровича (посмертно) — солдата
МАРТИНЮКА Віктора Юрійовича — солдата
МАРТИЧЕНКА Артема Юрійовича — старшого лейтенанта
МЄЛЄШКА Івана Андрійовича — солдата
НОВОСЕЛЕЦЬКОГО Олексія Валентиновича — старшого солдата
НОСКА Сергія Сергійовича — солдата
ОЛІЙНИКА Сергія Володимировича — молодшого сержанта
ПОВШИКА Юрія Миколайовича (посмертно) — солдата
ПОПАЗА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
САВЧЕНКА Олексія Вікторовича — солдата
СКОРИКА Сергія Івановича (посмертно) — капітана
СУПРУНА Богдана Андрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ТАРАМАНА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата
ТЕРЕЩЕНКА Олега Анатолійовича — старшого сержанта
ТІХОНКОВА Ярослава Сергійовича — солдата
ТОНКОГО Владислава Андрійовича — старшого солдата
ТРУНЯКОВА Олега Віталійовича — майора
ФІЛОНЕНКА Івана Олександровича — старшого солдата
ЧУБЕНКА Руслана Миколайовича — капітана
ШАБРОНОВА Валентина Олеговича — солдата
ШАРІПОВА Артема Олександровича (посмертно) — сержанта
ШВИДКОГО Олександра Андрійовича — солдата
ШЕВЧЕНКА Антона Віталійовича (посмертно) — солдата
ШПАКА Павла Віталійовича — солдата.
Нагородити орденом Данила Галицького
НЕСТЕРЕНКА Ігоря Олександровича — полковника.
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
АЛІФІРОВА Олександра Леонідовича — майора
АРСЕНЕНКА Сергія Сергійовича — штаб-сержанта
АРТЕМЕНКА Віталія Васильовича — старшого сержанта
БАБІКА Ярослава Івановича — сержанта
БОНДАРЕНКА Дениса Олександровича — солдата
БОРОЗЕНЦЯ Олександра Сергійовича — солдата
ВАЩЕНКА Артема Миколайовича — молодшого сержанта
ВІЛІНСЬКОГО Дениса Вікторовича — солдата
ГАЙДАЯ Володимира Вікторовича — сержанта
ГЛАДКОГО Михайла Олександровича — сержанта
ГОМОНА Валентина Васильовича — сержанта
ГОРЕЛЬОНКОВА Володимира Сергійовича — солдата
ГРИГОРЬЄВИХ Данила Анатолійовича — старшого солдата
ДЕМКА Олександра Яковича — старшого солдата
ДОРОХІНА Дениса Віталійовича — молодшого сержанта
ДУБКА Романа Миколайовича — молодшого сержанта
ДУМИЧА Богдана Олеговича — старшого солдата
ЄВЧЕНКА Андрія Сергійовича — солдата
ЖЕЛЕЗНОВА Віталія Михайловича — старшого сержанта
ЖЕЛІЗКА Іллю Андрійовича — молодшого сержанта
ЗАРОВНОГО Владислава Олександровича — старшого сержанта
КАСЯНЧУКА Володимира Олеговича — сержанта
КГАЄВСЬКОГО Дмитра Миколайовича — старшого солдата
КЕЛЕБЕРДУ Миколу Олександровича — головного сержанта
КОЛОТІЯ Павла Вікторовича — старшого лейтенанта
КУЛЬШУ Нікіту Володимировича — солдата
КУРКУ Владислава Олександровича — молодшого сержанта
КУРТЕКОВА Олега Володимировича — майора
ЛЕВКІВА Вадима Васильовича — майора
ЛЕВЧЕНКА Сергія Анатолійовича — штаб-сержанта
ЛЕОНОВА Віктора Ігоровича — солдата
ЛЮЛЮКА Дмитра Сергійовича — капітана
МАЗУРА Петра Олександровича — старшого лейтенанта
МАЙБОРОДУ Дениса Ігоровича — солдата
МИРОНЕНКА Руслана Віталійовича — солдата
МИХА Євгенія Валентиновича — солдата
МОВЧАНА Олександра Леонідовича — старшого сержанта
МОКРОГО Артема Юрійовича — старшого солдата
НОВИКА Артема Сергійовича — старшого солдата
ОНИЩЕНКА Дениса Юрійовича — головного сержанта
ОНИЩЕНКА Олександра Федоровича — штаб-сержанта
ОСТРОВСЬКОГО Сергія Михайловича — старшого сержанта
ПАНОВА Олександра Івановича — майора
ПАСТЕРНАКА Єгора Вікторовича — старшого солдата
ПОДЗЕРКА Валентина Миколайовича — солдата
РЕМБАЧА Артема Вікторовича — лейтенанта
РЕМНЬОВА Іллю Валерійовича — солдата
РОДІОНОВА Ігоря Олександровича — старшого сержанта
САЯПІНА Олександра Володимировича — капітана
СЕМЕНДЯЄВА Романа Миколайовича — капітана
СЕМЕНОВА Євгена Семеновича — солдата
СЄРОКУРОВА Дениса Андрійовича — старшого солдата
СИЧА Сергія Івановича — молодшого сержанта
СУВАЛА Юрія Володимировича — молодшого сержанта
УДОВЕНКА Андрія Юрійовича — підполковника
ФІЛОНЕНКА Олексія Максимовича — солдата
ЧАУСОВА Ярослава Ігоровича — сержанта
ЧЕРНЕНКА Святослава Валерійовича — лейтенанта
ЧЕРПАКА Миколу Васильовича — солдата
ШАБЛІЯ Віталія Андрійовича — молодшого сержанта
ШВЕЦЯ Володимира Павловича — сержанта
ШЕВЧЕНКА Руслана Юрійовича — солдата
ШЕВЧУКА Валерія Володимировича — солдата
ШЕЛІВАЛЬНИКА Вячеслава Юрійовича — солдата
ЩЕРБАКОВА Віктора Олеговича — підполковника
АБРАМОВА Максима Олеговича — молодшого сержанта
АНДРУЩЕНКА Віталія Валентиновича — сержанта
БАТАРЕЙНОГО Леоніда Леонідовича — головного сержанта
БЕЗНОСЬКА Богдана Петровича — старшого солдата
БІЛОКОНЯ Дениса В’ячеславовича — солдата
БОРИСОВА Івана Ігоровича — старшого солдата
ВАСИЛЬЧЕНКА Анатолія Миколайовича — старшого солдата
ВІКТОРЦОВА Владислава Олеговича — старшого солдата
ГЛУШКА Федора Михайловича — старшого сержанта
ГЛУЩЕНКА Леоніда Васильовича — сержанта
ГОРЦУКЕВИЧА Ігоря Олександровича — молодшого сержанта
ГОСПОДАРЧУКА В’ячеслава Антоновича — солдата
ГРИШАЛЬОВА Володимира Олександровича — старшого солдата
ГУЗЄВА Вадима Олександровича — солдата
ДИДИКУ Сергія Олександровича — солдата
ДИКОГО Віктора Миколайовича — головного сержанта
ДЯДЕЧКА Станіслава Сергійовича — капітана
ДЯЧЕНКА Дмитра Євгенійовича — солдата
ЕНУКІДЗЕ Володимира Анзоровича — головного сержанта
ЄВДОКИМОВА Олексія Юрійовича — сержанта
ЗАВОДЯНОГО Олександра Івановича — сержанта
ЗАЛІСЬКОГО Ігоря Олександровича — солдата
ЗАСЕНКА Олександра Миколайовича — солдата
ЗАТОЛОКУ Марка Олександровича — солдата
ЗВОНАРЯ Ігоря Ігоровича — солдата
КАШЕНЦЯ Владислава Олександровича — старшого сержанта
КОВТУНА Владислава Володимировича — солдата
КОЛЯДЕНКА Олексія Анатолійовича — старшого сержанта
КОНДРАШЕВА Максима Олександровича — головного сержанта
КОПИЛОВА Сергія Вікторовича — майстер-сержанта
КОРШУНА Сергія Олександровича — молодшого сержанта
КОСТЕНКА Владислава Вікторовича — лейтенанта
КОЦАРЯ Богдана Ярославовича — солдата
КРАВЦЯ Ігоря Олександровича — старшого солдата
КРИСУ Сергія Валерійовича — солдата
КУЗНЄЦОВА Владислава Олександровича — солдата
ЛЕВІНА Руслана Сергійовича — старшого солдата
ЛИТВИНА Віталія Анатолійовича — солдата
ЛУКАЩУКА Валерія Петровича — майора
МАГЕРА Романа Ігоровича — солдата
МАГЛЕВАНІЯ Дениса Юрійовича — старшого солдата
МАКОВІЯ Геннадія Миколайовича — штаб-сержанта
МАКСИМОВА Олексія Олексійовича — старшого сержанта
МАРЧЕНКА Дмитра Олексійовича — солдата
МЕЛЬНИКА Максима Миколайовича — старшого лейтенанта медичної служби
МІЩЕНКА Романа Леонідовича — старшого сержанта
НИКИТЧИКА Юрія Олександровича — молодшого сержанта
ПАРАХНЕНКА Павла Романовича — сержанта
ПЕНТЮКА Антона Олексійовича — старшого солдата
ПЕЧКА Богдана Віталійовича — солдата
ПІЗНЮРУ Миколу Олександровича — солдата
ПОНОМАРЕНКА Олександра Вікторовича — старшого солдата
ПРОЦИШЕНА Василя Васильовича — молодшого сержанта
РАВЛІКОВСЬКОГО Богдана Богдановича — молодшого лейтенанта
РЕВЕНКА Олексія Петровича — старшого солдата
РЕВУ Романа Григоровича — старшого солдата
РИЖУТІНА Михайла Васильовича — старшого солдата
РУСАНОВА Руслана Олександровича — старшого солдата
САББУ Олександра Вікторовича — майора
САДИКОВА Вячеслава Миколайовича — солдата
САЛЮКА Антона Євгеновича — старшого солдата
СЕНДЕЦЬКОГО Максима Володимировича — солдата
СИМОНЕНКА Максима Сергійовича — старшого солдата
СОВІНСЬКОГО Сергія Євгеновича — полковника
СОЛОМАХІНА Євгенія Анатолійовича — сержанта
СТОЛЯРЧУКА Олександра Руслановича — молодшого сержанта
ТРІЩЕНКА Іллю Борисовича — сержанта
УБІЙКА Сергія Вікторовича — старшого солдата
ФАНЕГУ Олександра Володимировича — солдата
ФЕДОРЧЕНКА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта
ФЕНЮКА Юрія Юрійовича — головного сержанта
ЧЕРНЯКОВА Андрія Андрійовича — старшого солдата
ЧЕРЬОМУШКІНА Олександра Станіславовича — солдата
ЧОРНОГО Владислава Віталійовича — солдата
ШАУЛЬСЬКОГО Микиту Андрійовича — солдата
ЮДІНА Дмитра Олександровича — молодшого сержанта
ЯЦИШИНА Олега Юрійовича — старшого солдата.
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
АКОПЯНА Олексія Разміковича — старшого солдата
БЕЗЕДИНОВА Олександра Євгеновича — старшого солдата
БОЙКА Владислава Олександровича — солдата
ГНИДІНА Миколу Миколайовича — солдата
ГОЛОВАШКА Дмитра Валентиновича — головного сержанта
ГОРЕМИКІНА Кирила Дмитровича — солдата
ДРОБАНЦЕВА Дениса Євгеновича — молодшого сержанта
ІЛЛЯШЕНКА Владислава Валерійовича — старшого лейтенанта
КРОХМАЛЮКА Олександра Аркадійовича — старшого сержанта
ЛОСЮКА Ярослава Васильовича — полковника
МОЇСЕЄНКА Андрія Ігоровича — старшого лейтенанта
МУДРЕЦЬКОГО Назара Ігоровича — майора
ТЮШКЕВИЧА Вячеслава Валерійовича — старшого солдата
ШТЕПУ Руслана Євгенійовича — солдата
БІЛОУСОВА Сергія Івановича — солдата
БІЛЬДІЯНА Віталія Віталійовича — солдата
ВАЩЕНЮ Сергія Ростиславовича — лейтенанта
ГАВРИЛЕНКА Олега Олександровича — капітана
ГРИЦАЯ Юрія Олексійовича — солдата
ЖИКАЛА Євгенія Юрійовича — старшого солдата
ЗЕЛЕНСЬКОГО Вадима Юрійовича — солдата
ІГНАТОВА Максима Миколайовича — солдата
КОВАЛЯ Олександра Сергійовича — солдата
КОСОВА Олександра В’ячеславовича — солдата
ЛУЦИБУ Дмитра Миколайовича — старшого сержанта
МАРЧЕНКА Максима Миколайовича — солдата
МІЛІНЧУКА Дмитра Сергійовича — старшого сержанта
МОСІЯША Станіслава Володимировича — солдата
НІЦЕНКА Дмитра Олександровича — старшого солдата
ОБИХОДА Юрія Миколайовича — капітана
ПЕРЕСИПКА Ігоря Вікторовича — солдата
ПОГРЕБНОГО Руслана Михайловича — сержанта
ПРУГЛОВА Артура Андрійовича — старшого лейтенанта
СИДОРУКА Дмитра Олександровича — старшого сержанта
СІТКОВСЬКОГО Анатолія Івановича — солдата
СОБОЛЯ Івана Ярославовича — солдата
ФІЛОНА Романа Леонідовича — солдата
ШАПОВАЛОВА Кирила Володимировича — старшого солдата.
Нагородити медаллю "За врятоване життя"
ЛАВРИНЮКА Станіслава Вячеславовича — головного сержанта
ЛИСЕНКА Олександра Вікторовича — головного сержанта
ЦУРКАНА Іллю Павловича — старшого сержанта
- У Національній поліції України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
НАУМЕНКА Сергія Михайловича — полковника поліції
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
ВОРОНКОВА Максима Володимировича (посмертно) — старшого сержанта поліції
САВЧЕНКА Івана Олександровича (посмертно) — лейтенанта поліції
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
СИМОНЕНКА Тараса Володимировича — полковника поліції.
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