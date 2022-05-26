English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Зеленський нагородив 87 прикордонників, 339 нацгвардійців і 4 поліцейських за мужність і відданість Україні, 104 - посмертно

Зеленський нагородив 87 прикордонників, 339 нацгвардійців і 4 поліцейських за мужність і відданість Україні, 104 - посмертно

26 травня, 2022 четвер
13:07
війна з Росією ЗСУ зброя автомат

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, відповідно до Указів Президента України №367 та №368, нагородили 87 прикордонників, 339 нацгвардійців і 4 поліцейських, із них 104 - посмертно

Про це інформуть на сайті Офісу президента України.

Про відзначення державними нагородами України президент Володимир Зеленський постановив:

  • У Державній прикордонній службі України:

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджено

АДАМЧУКА Сергія Петровича — полковника

АКСЬОНОВА Олексія Олексійовича (посмертно) — сержанта

АНДРЕЄВА Андрія Левоновича — молодшого сержанта

ВЕДІЛІНА Олександра Олексійовича (посмертно) — капітана 3 рангу

ЗАЯРНОГО Василя Олександровича — старшого сержанта

КАПЛІЄНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — головного сержанта

КЕТРИША Євгена Сергійовича — штаб-сержанта

КЛЬОВАНА Євгена Михайловича (посмертно) — старшого сержанта

КОВАЛЬОВА Дмитра Петровича (посмертно) — головного сержанта

КОЛОМІЙЦЯ Олександра Анатолійовича (посмертно) — майстер-сержанта

КОРЖИКА Ігоря Віталійовича — підполковника

МОЗОЛЬОВА Віталія Юрійовича (посмертно) — майстер-сержанта

МОСКАЛЕНКА Станіслава Юрійовича (посмертно) — штаб-сержанта

НЕНАШЕВА Сергія Павловича (посмертно) — старшого сержанта

ПАХОЛІВЕЦЬКОГО Владислава Генріховича (посмертно) — капітана 2 рангу

ПЕТРОВСЬКУ Наталію Володимирівну (посмертно) — старшого сержанта

ПРОЦАКА Вячеслава Геннадійовича (посмертно) — матроса

СТАЩУКА Богдана Григоровича (посмертно) — штаб-сержанта

ТОВТІНА Владислава Ладиславовича (посмертно) — головного сержанта

ТРАМБОВЕЦЬКОГО Миколу Валентиновича (посмертно) — капітана

ТРЕЙТЯКА Івана Миколайовича (посмертно) — штаб-сержанта

ТРУБАЧОВА Володимира Михайловича (посмертно) — штаб-сержанта

ТРУБІНА Андрія Олександровича (посмертно) — матроса

ФРАТКІНА Володимира Олексійовича (посмертно) — старшого солдата

ХАБЛАКА Олександра Вікторовича (посмертно) — головного сержанта

ХАРЧЕНКА Сергія Андрійовича (посмертно) — старшого сержанта

ХІРА Андрія Петровича (посмертно) — лейтенанта

ЩЕРБІНУ Віталія Івановича (посмертно) — молодшого сержанта

ЯКУШЕВА Олександра Миколайовича — штаб-старшину

ЯЩУКА Едуарда Анатолійовича (посмертно) — сержанта

БУРДАКА Сергія Петровича (посмертно) — головного сержанта

ВІЛЬБОЯ Олександра Олександровича — головного корабельного старшину

ГЕРБІНА Миколу Валентиновича (посмертно) — штаб-сержанта

ДИШКА Сергія Степановича (посмертно) — старшого сержанта

КОРНЄЄВА Олександра Юрійовича (посмертно) — майстер-сержанта

КРУЦЯ Дениса Сергійовича (посмертно) — штаб-сержанта

МАРЧЕНКА Олексія Сергійовича — полковника

РУДКОВСЬКОГО Василя Івановича (посмертно) — майстер-сержанта

ШАПОВАЛОВА Віктора Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЮРЧЕНКА Сергія Олександровича — старшого лейтенанта

Медаллю "За військову службу Україні" нагороджено

ГУБКУ Олексія Олеговича — сержанта

ЛУЦЬКОГО Геннадія Васильовича — майстер-сержанта

ОСТАПЕНКА Руслана Анатолійовича — майстер-сержанта

АБДУЛАЄВА Рустама Агабалайовича — старшого лейтенанта медичної служби

АНДРУЩЕНКА Євгена Юрійовича — полковника

БАБЕНКА Володимира Володимировича — штаб-сержанта

БІЛЕЦЬКОГО Володимира Віталійовича — сержанта

БУТКА Петра Миколайовича — сержанта

ВЕРЕСКУНА Івана Володимировича — майстер-сержанта

ГОНЧАРЕНКА Олександра Володимировича — полковника

ГУРІНА Олега Ігоровича — штаб-сержанта

КРУШОВСЬКОГО Олега Миколайовича — старшого сержанта

ЛАЗАРЕНКА Руслана Сергійовича — підполковника

УДОДА Микиту Даниловича — лейтенанта

ФЕСЕНКА Костянтина Миколайовича — капітана

ШВЕЦЯ Євгена Сергійовича — старшого сержанта

ШЕВЧУКА Сергія Анатолійовича — підполковника

ШИТОВА Костянтина Миколайовича — штаб-сержанта

Медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня нагороджено

МАРТИШКА Олександра Васильовича — головного сержанта

ДЗІКЕВИЧА Євгенія Вікторовича — полковника

ДЕХТЯРЬОВА Олександра Сергійовича — майстер-сержанта

КОЛЯДЕНКА Андрія Вікторовича — полковника

СЕМЕНЮТУ Олександра Васильовича — капітана

СИЛКУ Володимира Сергійовича — підполковника

ТХОРА Андрія Степановича — майора

ХЛИСТУНА Ігоря Євгенійовича — штаб-сержанта

Медаллю "Захиснику Вітчизни" нагороджено

ГРАБОВСЬКОГО Сергія Костянтиновича — старшого лейтенанта медичної служби

ПОКОТИЛА Євгенія Віталійовича — капітан-лейтенанта

СЛОБОДЯНЮКА Максима Валерійовича — капітана

ШОНІКА Богдана Вікторовича — підполковника.

АКУЛОВА Олександра Миколайовича — старшого солдата

БУРАШВІЛІ Романа Олексійовича — майора

ЄСЬКІНА Дмитра Ігоровича — капітана

ЗАГРАНЧУКА Євгена Олександровича — старшого сержанта

КАРНАУХА Іллю Володимировича — старшого сержанта

КИРИЧЕНКА Василя Спиридоновича — головного сержанта

КІНДЗЕРУ Романа Володимировича — майстер-сержанта

ЛИТВИНЮКА Олександра Ярославовича — майстер-сержанта

ПАРТИЦЬКОГО Богдана Володимировича — майстер-сержанта

СИДОРЧУКА Владислава Олександровича — старшого сержанта

СІРЕНКА Юрія Олексійовича — майстер-сержанта

СУШКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта

ТИМОШЕНКА Ігоря Олеговича — підполковника

ТОЛКАЧОВА Олександра Сергійовича — штаб-сержанта

ФЛЮСТІКОВА Андрія Васильовича — штаб-сержанта

ЯКУШЕВА Іллю Анатолійовича — старшого сержанта

ЯНИЦЬКОГО Володимира Миколайовича — штаб-сержанта.

  • У Національній гвардії України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ВЛАСЕНКА Дмитра Анатолійовича — полковника

ЗАПОРОЖЦЯ Олександра Сергійовича — капітана

СІДОРІНА Сергія Володимировича — підполковника

КОРЕЦЬКОГО Валерія Едуардовича — підполковника

СУСЛІНА Святослава Ігоровича — лейтенанта

УВАРОВА Івана Олександровича (посмертно) — підполковника.

Нагородити орденом "За мужність" І ступеня

СІКСОЯ Руслана Олександровича (посмертно) — старшого сержанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

ПЕРЕКРЕСТА Антона Леонідовича (посмертно) — старшого солдата

СНІЖКА Віктора Петровича — майора

СТОЛЯРУКА Миколу Миколайовича (посмертно) — штаб-сержанта

КИТАЙСЬКОГО Ростислава Сергійовича (посмертно) — сержанта

КОРНІЦКОГО Костянтина Юрійовича — полковника

ЛИСЮКА Володимира Дем’яновича — підполковника

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

АКСЬОНОВА Олександра Валерійовича — старшого солдата

АЛЕКСАНДРОВА Івана Васильовича — сержанта

АРСЕНТЬЄВА Богдана Геннадійовича (посмертно) — солдата

АРТЮХА Максима Валерійовича — солдата

БАБУШКІНА Івана Романовича — солдата

БАРИШНІКОВА Владислава Максимовича (посмертно) — старшого солдата

БІЛЕЦЬКОГО Олександра Юрійовича — головного сержанта

БОВСУНІВСЬКОГО Ігоря Миколайовича — капітана

БОНДАРЕНКА Дениса Олександровича (посмертно) — солдата

ВАЙЛА Володимира Сергійовича (посмертно) — головного сержанта

ВОЛОЩУКА Володимира Михайловича (посмертно) — солдата

ГАБУРИЧА Вадима Леоновича (посмертно) — лейтенанта

ГАЛУШКУ Станіслава Сергійовича (посмертно) — сержанта

ГЕБЕША Микиту Михайловича — сержанта

ГИПИКА Богдана Євгеновича (посмертно) — майора

ГЛОМБУ Романа Михайловича — солдата

ГНІДЦЯ Андрія Івановича (посмертно) — солдата

ГОЛІНЕЯ Богдана Ігоровича — старшого лейтенанта

ГОРДІЄНКА Олександра Олексійовича (посмертно) — старшого сержанта

ГУБУ Андрія Сергійовича — молодшого лейтенанта

ГУРСЬКОГО Дмитра Ігоровича — майстер-сержанта

ГУЯ Сергія Федоровича (посмертно) — солдата

ДЕМЧУКА Богдана Михайловича (посмертно) — старшого сержанта

ДОБАРСЬКОГО Руслана Віталійовича (посмертно) — солдата

ДУБРОВКІНА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата

ДЯЧУКА Максима Святославовича — старшого солдата

ЄМЕЛЬЯНЕНКА Олександра Валерійовича (посмертно) — старшого сержанта

ЄРМАКОВА Андрія Дмитровича (посмертно) — сержанта

ЄРМОЛЕНКА Руслана Вікторовича — солдата

ЖЕЛІХОВСЬКОГО Владислава Юрійовича (посмертно) — солдата

ЗАПОРОЖЦЯ Віталія Сергійовича — солдата

ЗГОННИКА Валерія Петровича (посмертно) — молодшого сержанта

ІВАЩЕНКА Дмитра Віталійовича — майора

КІШКІНА Сергія Володимировича (посмертно) — сержанта

КЛИМОВА Андрія Сергійовича (посмертно) — солдата

КОВАЛЬОВА Олега Юрійовича — молодшого сержанта

КОРНІЛОВА Сергія Володимировича — солдата

КОСТЕНКА Андрія Євгеновича — підполковника

КОТЕНКА Едуарда Вікторовича (посмертно) — старшого лейтенанта

КРАСЮКА Владислава Івановича — сержанта

КРОЧУ Андрія Вікторовича — підполковника

КУЛИКА Ростислава Володимировича — солдата

КУЛІШОВА Олексія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта

ЛАВРАНЮКА Андріана Юрійовича — підполковника

ЛАЗОРЕНКА Андрія Леонідовича — солдата

ЛИСЕНКА Дмитра Миколайовича — майора

ЛОБОДУ Павла Олександровича — лейтенанта

ЛЮБИЧА Дмитра Юрійовича — солдата

ЛЯСОВОГО Леоніда Валерійовича (посмертно) — лейтенанта медичної служби

МАЛАМАНА Віталія Григоровича (посмертно) — молодшого сержанта

МАЛЕНКОВИЧА Ігоря Ігоровича — капітана

МАЛИШЕВА Євгена Валентиновича (посмертно) — солдата

МАРИНОВИЧА Сергія Олександровича — солдата

МАРТИНЕНКА Дениса Євгеновича — капітана

МАЧУЖЕНКА Арсена Івановича — солдата

МЕЛЬНИКА Максима Сергійовича — підполковника

МИХАЙЛЕВИЧА Миколу Миколайовича — молодшого сержанта

МІЩЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — капітана медичної служби

МОЛДАВЧУКА Івана Івановича (посмертно) — солдата

МОРДІКА Сергія Борисовича (посмертно) — солдата

МОСКАЛИКА Григорія Володимировича — солдата

НАСІННИКА Максима Васильовича — лейтенанта

НАУМОВА Романа Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта

НЕБИЛИЦЮ Максима Михайловича — старшого лейтенанта

ОМЕЛЮЖЕНКА Олексія Васильовича (посмертно) — солдата

ПАВЛЕНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата

ПОВЕЩЕНКА Олексія Васильовича (посмертно) — підполковника

ПОЛІЩУКА Андрія Олександровича — солдата

РЕУСА Романа Григоровича (посмертно) — сержанта

СЕМЕНСЬКОГО Андрія Олександровича (посмертно) — старшого солдата

СКЛЯРОВА Ігоря Євгенійовича (посмертно) — сержанта

СЛОБОДЧИКОВА Романа Сергійовича — старшого солдата

СПІЛЬНІКА Дениса Володимировича (посмертно) — солдата

СТРИЖАКА Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта

СУВОРОВА Віктора Олеговича — сержанта

ТРОЦЕНКА Максима Євгеновича (посмертно) — старшого солдата

ТУХАРЯ Іллю Вікторовича — капітана

УСАЧОВА Ігоря Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта

ФОРТІ Давида Михайловича (посмертно) — старшого солдата

ХОМЕНКА Дмитра Олексійовича (посмертно) — солдата

ХРУПЧИКА Івана Ігоровича (посмертно) — солдата

ЧЕРНОУСОВА Олександра Юрійовича (посмертно) — солдата

ЧОРНОГО Дмитра Олексійовича (посмертно) — старшого солдата

ШВЕЦЯ Олександра Васильовича — майстер-сержанта

ШЕВРІКУКА Станіслава Віталійовича — головного сержанта

ШЕВЧЕНКА Володимира Дмитровича — старшого солдата

ШЛАКАНЬОВА Владислава Олександровича — сержанта

ШРАМКА Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ЯКОВЕНКА Василя Васильовича (посмертно) — службовця

ЯСЕНКА Сергія Олексійовича (посмертно) — капітана

БАЙДУ Руслана Костянтиновича — капітана

БОЖКА Максима Олександровича — підполковника

ГМИРЮ Євгена Володимировича — солдата

ГРИБІНЮКА Олександра Олександровича — капітана

ГРИЩЕНКА Бориса Олександровича — молодшого сержанта

ДАЦКА Івана Володимировича (посмертно) — молодшого лейтенанта

ЄВТУШЕНКА Артема Валерійовича — капітана

ЖАБІЦЬКОГО Олега Олеговича — солдата

ЖДАНОВСЬКОГО Віталія Сергійовича — старшого солдата

ЗІМАРЄВА Станіслава Владиславовича — солдата

ЗІНЧЕНКА Віталія Віталійовича (посмертно) — майора

ІГНАТОВА Олександра Євгеновича — старшого солдата

КОВАЛЯ Іллю Олександровича (посмертно) — лейтенанта

КОЗИДУБА Олександра Анатолійовича — старшого солдата

КОРЕНЯ Дмитра Васильовича — солдата

КОЩЕЄВА Гліба Євгеновича (посмертно) — солдата

КУНИЦЬКУ Анастасію Володимирівну (посмертно) — старшого солдата

КУРТАНІЧА Фелікса Валерійовича (посмертно) — старшого сержанта

КУРЧЕНКА Володимира Сергійовича (посмертно) — солдата

КУЧЕРА Романа Олександровича — сержанта

ЛАВРОВСЬКОГО Артема Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ЛЕБЕДЕНКА Дмитра Валентиновича — лейтенанта

ЛИЗЕНКА Миколу Сергійовича — старшого солдата

ЛИСОБЕЯ Павла Руслановича (посмертно) — молодшого сержанта

ЛИТОВКУ Олексія Володимировича (посмертно) — солдата

ЛОГІНОВА Євгенія Олександровича (посмертно) — солдата

ЛУГОВСЬКУ Наталію Романівну (посмертно) — молодшого сержанта

МАЛКОВА Максима Ігоровича (посмертно) — солдата

МАРТИНЮКА Віктора Юрійовича — солдата

МАРТИЧЕНКА Артема Юрійовича — старшого лейтенанта

МЄЛЄШКА Івана Андрійовича — солдата

НОВОСЕЛЕЦЬКОГО Олексія Валентиновича — старшого солдата

НОСКА Сергія Сергійовича — солдата

ОЛІЙНИКА Сергія Володимировича — молодшого сержанта

ПОВШИКА Юрія Миколайовича (посмертно) — солдата

ПОПАЗА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

САВЧЕНКА Олексія Вікторовича — солдата

СКОРИКА Сергія Івановича (посмертно) — капітана

СУПРУНА Богдана Андрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ТАРАМАНА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата

ТЕРЕЩЕНКА Олега Анатолійовича — старшого сержанта

ТІХОНКОВА Ярослава Сергійовича — солдата

ТОНКОГО Владислава Андрійовича — старшого солдата

ТРУНЯКОВА Олега Віталійовича — майора

ФІЛОНЕНКА Івана Олександровича — старшого солдата

ЧУБЕНКА Руслана Миколайовича — капітана

ШАБРОНОВА Валентина Олеговича — солдата

ШАРІПОВА Артема Олександровича (посмертно) — сержанта

ШВИДКОГО Олександра Андрійовича — солдата

ШЕВЧЕНКА Антона Віталійовича (посмертно) — солдата

ШПАКА Павла Віталійовича — солдата.

Нагородити орденом Данила Галицького

НЕСТЕРЕНКА Ігоря Олександровича — полковника.

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

АЛІФІРОВА Олександра Леонідовича — майора

АРСЕНЕНКА Сергія Сергійовича — штаб-сержанта

АРТЕМЕНКА Віталія Васильовича — старшого сержанта

БАБІКА Ярослава Івановича — сержанта

БОНДАРЕНКА Дениса Олександровича — солдата

БОРОЗЕНЦЯ Олександра Сергійовича — солдата

ВАЩЕНКА Артема Миколайовича — молодшого сержанта

ВІЛІНСЬКОГО Дениса Вікторовича — солдата

ГАЙДАЯ Володимира Вікторовича — сержанта

ГЛАДКОГО Михайла Олександровича — сержанта

ГОМОНА Валентина Васильовича — сержанта

ГОРЕЛЬОНКОВА Володимира Сергійовича — солдата

ГРИГОРЬЄВИХ Данила Анатолійовича — старшого солдата

ДЕМКА Олександра Яковича — старшого солдата

ДОРОХІНА Дениса Віталійовича — молодшого сержанта

ДУБКА Романа Миколайовича — молодшого сержанта

ДУМИЧА Богдана Олеговича — старшого солдата

ЄВЧЕНКА Андрія Сергійовича — солдата

ЖЕЛЕЗНОВА Віталія Михайловича — старшого сержанта

ЖЕЛІЗКА Іллю Андрійовича — молодшого сержанта

ЗАРОВНОГО Владислава Олександровича — старшого сержанта

КАСЯНЧУКА Володимира Олеговича — сержанта

КГАЄВСЬКОГО Дмитра Миколайовича — старшого солдата

КЕЛЕБЕРДУ Миколу Олександровича — головного сержанта

КОЛОТІЯ Павла Вікторовича — старшого лейтенанта

КУЛЬШУ Нікіту Володимировича — солдата

КУРКУ Владислава Олександровича — молодшого сержанта

КУРТЕКОВА Олега Володимировича — майора

ЛЕВКІВА Вадима Васильовича — майора

ЛЕВЧЕНКА Сергія Анатолійовича — штаб-сержанта

ЛЕОНОВА Віктора Ігоровича — солдата

ЛЮЛЮКА Дмитра Сергійовича — капітана

МАЗУРА Петра Олександровича — старшого лейтенанта

МАЙБОРОДУ Дениса Ігоровича — солдата

МИРОНЕНКА Руслана Віталійовича — солдата

МИХА Євгенія Валентиновича — солдата

МОВЧАНА Олександра Леонідовича — старшого сержанта

МОКРОГО Артема Юрійовича — старшого солдата

НОВИКА Артема Сергійовича — старшого солдата

ОНИЩЕНКА Дениса Юрійовича — головного сержанта

ОНИЩЕНКА Олександра Федоровича — штаб-сержанта

ОСТРОВСЬКОГО Сергія Михайловича — старшого сержанта

ПАНОВА Олександра Івановича — майора

ПАСТЕРНАКА Єгора Вікторовича — старшого солдата

ПОДЗЕРКА Валентина Миколайовича — солдата

РЕМБАЧА Артема Вікторовича — лейтенанта

РЕМНЬОВА Іллю Валерійовича — солдата

РОДІОНОВА Ігоря Олександровича — старшого сержанта

САЯПІНА Олександра Володимировича — капітана

СЕМЕНДЯЄВА Романа Миколайовича — капітана

СЕМЕНОВА Євгена Семеновича — солдата

СЄРОКУРОВА Дениса Андрійовича — старшого солдата

СИЧА Сергія Івановича — молодшого сержанта

СУВАЛА Юрія Володимировича — молодшого сержанта

УДОВЕНКА Андрія Юрійовича — підполковника

ФІЛОНЕНКА Олексія Максимовича — солдата

ЧАУСОВА Ярослава Ігоровича — сержанта

ЧЕРНЕНКА Святослава Валерійовича — лейтенанта

ЧЕРПАКА Миколу Васильовича — солдата

ШАБЛІЯ Віталія Андрійовича — молодшого сержанта

ШВЕЦЯ Володимира Павловича — сержанта

ШЕВЧЕНКА Руслана Юрійовича — солдата

ШЕВЧУКА Валерія Володимировича — солдата

ШЕЛІВАЛЬНИКА Вячеслава Юрійовича — солдата

ЩЕРБАКОВА Віктора Олеговича — підполковника

АБРАМОВА Максима Олеговича — молодшого сержанта

АНДРУЩЕНКА Віталія Валентиновича — сержанта

БАТАРЕЙНОГО Леоніда Леонідовича — головного сержанта

БЕЗНОСЬКА Богдана Петровича — старшого солдата

БІЛОКОНЯ Дениса В’ячеславовича — солдата

БОРИСОВА Івана Ігоровича — старшого солдата

ВАСИЛЬЧЕНКА Анатолія Миколайовича — старшого солдата

ВІКТОРЦОВА Владислава Олеговича — старшого солдата

ГЛУШКА Федора Михайловича — старшого сержанта

ГЛУЩЕНКА Леоніда Васильовича — сержанта

ГОРЦУКЕВИЧА Ігоря Олександровича — молодшого сержанта

ГОСПОДАРЧУКА В’ячеслава Антоновича — солдата

ГРИШАЛЬОВА Володимира Олександровича — старшого солдата

ГУЗЄВА Вадима Олександровича — солдата

ДИДИКУ Сергія Олександровича — солдата

ДИКОГО Віктора Миколайовича — головного сержанта

ДЯДЕЧКА Станіслава Сергійовича — капітана

ДЯЧЕНКА Дмитра Євгенійовича — солдата

ЕНУКІДЗЕ Володимира Анзоровича — головного сержанта

ЄВДОКИМОВА Олексія Юрійовича — сержанта

ЗАВОДЯНОГО Олександра Івановича — сержанта

ЗАЛІСЬКОГО Ігоря Олександровича — солдата

ЗАСЕНКА Олександра Миколайовича — солдата

ЗАТОЛОКУ Марка Олександровича — солдата

ЗВОНАРЯ Ігоря Ігоровича — солдата

КАШЕНЦЯ Владислава Олександровича — старшого сержанта

КОВТУНА Владислава Володимировича — солдата

КОЛЯДЕНКА Олексія Анатолійовича — старшого сержанта

КОНДРАШЕВА Максима Олександровича — головного сержанта

КОПИЛОВА Сергія Вікторовича — майстер-сержанта

КОРШУНА Сергія Олександровича — молодшого сержанта

КОСТЕНКА Владислава Вікторовича — лейтенанта

КОЦАРЯ Богдана Ярославовича — солдата

КРАВЦЯ Ігоря Олександровича — старшого солдата

КРИСУ Сергія Валерійовича — солдата

КУЗНЄЦОВА Владислава Олександровича — солдата

ЛЕВІНА Руслана Сергійовича — старшого солдата

ЛИТВИНА Віталія Анатолійовича — солдата

ЛУКАЩУКА Валерія Петровича — майора

МАГЕРА Романа Ігоровича — солдата

МАГЛЕВАНІЯ Дениса Юрійовича — старшого солдата

МАКОВІЯ Геннадія Миколайовича — штаб-сержанта

МАКСИМОВА Олексія Олексійовича — старшого сержанта

МАРЧЕНКА Дмитра Олексійовича — солдата

МЕЛЬНИКА Максима Миколайовича — старшого лейтенанта медичної служби

МІЩЕНКА Романа Леонідовича — старшого сержанта

НИКИТЧИКА Юрія Олександровича — молодшого сержанта

ПАРАХНЕНКА Павла Романовича — сержанта

ПЕНТЮКА Антона Олексійовича — старшого солдата

ПЕЧКА Богдана Віталійовича — солдата

ПІЗНЮРУ Миколу Олександровича — солдата

ПОНОМАРЕНКА Олександра Вікторовича — старшого солдата

ПРОЦИШЕНА Василя Васильовича — молодшого сержанта

РАВЛІКОВСЬКОГО Богдана Богдановича — молодшого лейтенанта

РЕВЕНКА Олексія Петровича — старшого солдата

РЕВУ Романа Григоровича — старшого солдата

РИЖУТІНА Михайла Васильовича — старшого солдата

РУСАНОВА Руслана Олександровича — старшого солдата

САББУ Олександра Вікторовича — майора

САДИКОВА Вячеслава Миколайовича — солдата

САЛЮКА Антона Євгеновича — старшого солдата

СЕНДЕЦЬКОГО Максима Володимировича — солдата

СИМОНЕНКА Максима Сергійовича — старшого солдата

СОВІНСЬКОГО Сергія Євгеновича — полковника

СОЛОМАХІНА Євгенія Анатолійовича — сержанта

СТОЛЯРЧУКА Олександра Руслановича — молодшого сержанта

ТРІЩЕНКА Іллю Борисовича — сержанта

УБІЙКА Сергія Вікторовича — старшого солдата

ФАНЕГУ Олександра Володимировича — солдата

ФЕДОРЧЕНКА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта

ФЕНЮКА Юрія Юрійовича — головного сержанта

ЧЕРНЯКОВА Андрія Андрійовича — старшого солдата

ЧЕРЬОМУШКІНА Олександра Станіславовича — солдата

ЧОРНОГО Владислава Віталійовича — солдата

ШАУЛЬСЬКОГО Микиту Андрійовича — солдата

ЮДІНА Дмитра Олександровича — молодшого сержанта

ЯЦИШИНА Олега Юрійовича — старшого солдата.

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

АКОПЯНА Олексія Разміковича — старшого солдата

БЕЗЕДИНОВА Олександра Євгеновича — старшого солдата

БОЙКА Владислава Олександровича — солдата

ГНИДІНА Миколу Миколайовича — солдата

ГОЛОВАШКА Дмитра Валентиновича — головного сержанта

ГОРЕМИКІНА Кирила Дмитровича — солдата

ДРОБАНЦЕВА Дениса Євгеновича — молодшого сержанта

ІЛЛЯШЕНКА Владислава Валерійовича — старшого лейтенанта

КРОХМАЛЮКА Олександра Аркадійовича — старшого сержанта

ЛОСЮКА Ярослава Васильовича — полковника

МОЇСЕЄНКА Андрія Ігоровича — старшого лейтенанта

МУДРЕЦЬКОГО Назара Ігоровича — майора

ТЮШКЕВИЧА Вячеслава Валерійовича — старшого солдата

ШТЕПУ Руслана Євгенійовича — солдата

БІЛОУСОВА Сергія Івановича — солдата

БІЛЬДІЯНА Віталія Віталійовича — солдата

ВАЩЕНЮ Сергія Ростиславовича — лейтенанта

ГАВРИЛЕНКА Олега Олександровича — капітана

ГРИЦАЯ Юрія Олексійовича — солдата

ЖИКАЛА Євгенія Юрійовича — старшого солдата

ЗЕЛЕНСЬКОГО Вадима Юрійовича — солдата

ІГНАТОВА Максима Миколайовича — солдата

КОВАЛЯ Олександра Сергійовича — солдата

КОСОВА Олександра В’ячеславовича — солдата

ЛУЦИБУ Дмитра Миколайовича — старшого сержанта

МАРЧЕНКА Максима Миколайовича — солдата

МІЛІНЧУКА Дмитра Сергійовича — старшого сержанта

МОСІЯША Станіслава Володимировича — солдата

НІЦЕНКА Дмитра Олександровича — старшого солдата

ОБИХОДА Юрія Миколайовича — капітана

ПЕРЕСИПКА Ігоря Вікторовича — солдата

ПОГРЕБНОГО Руслана Михайловича — сержанта

ПРУГЛОВА Артура Андрійовича — старшого лейтенанта

СИДОРУКА Дмитра Олександровича — старшого сержанта

СІТКОВСЬКОГО Анатолія Івановича — солдата

СОБОЛЯ Івана Ярославовича — солдата

ФІЛОНА Романа Леонідовича — солдата

ШАПОВАЛОВА Кирила Володимировича — старшого солдата.

Нагородити медаллю "За врятоване життя"

ЛАВРИНЮКА Станіслава Вячеславовича — головного сержанта

ЛИСЕНКА Олександра Вікторовича — головного сержанта

ЦУРКАНА Іллю Павловича — старшого сержанта

  • У Національній поліції України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

НАУМЕНКА Сергія Михайловича — полковника поліції

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

ВОРОНКОВА Максима Володимировича (посмертно) — старшого сержанта поліції

САВЧЕНКА Івана Олександровича (посмертно) — лейтенанта поліції

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

СИМОНЕНКА Тараса Володимировича — полковника поліції.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
нагорода
нагородження
За мужність
посмертно
Читайте також:
26 травня, 2022 четвер
"Про порти говоріть з Україною, а не з нами": постпред РФ в ООН про відновлення експорту українського зерна
Виталий Портников
Автор Віталій Портников
25 травня, 2022 середа
Два ляпаси патріарху Кирилу
авіаудар
26 травня, 2022 четвер
На Хмельниччині пролунали вибухи
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.61
    Купівля 34.61
    Продаж 35.94
  • EUR
    Купівля 36.33
    Продаж 38.12
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
26 травня
14:23
Данія
Південна Корея та Данія працюватимуть над спільним експортом плавучих АЕС, - видання Neimagazine
14:13
МВФ
Зовнішнє фінансування України покращилось. Залишилося зробити його ритмічним, – МВФ
14:12
Росіяни обстріляли Миколаївщину: загинула жінка, ще 14 людей отримали поранення
14:06
Ексклюзив
БПЛА Фурія
Українські безпілотники "Фурія" допомагають ЗСУ знищувати рашистів з 2014 року, - директор "Атлон-Авіа" Вʼюнник
13:56
Олаф Шольц
Німеччина не прийме нав'язаний Росією мир, - Шольц на Давоському форумі
13:53
Ексклюзив
обстріл
По місцю розташуванню бійців полку "Сафарі" ворог завдав ракетних ударів на Запоріжжі, - депутат облради
13:50
долар
НБУ поки що залишить незмінним фіксований курс гривні, – - заступник голови Нацбанку Гелетій
13:47
обстріл
Окупанти обстріляли Херсонщину з "ураганів": пошкоджено будинки, двоє цивільних зазнали поранень
13:42
Олександр Махов
Зеленський посмертно нагородив військового і журналіста Олександра Махова орденом "За мужність" III ступеня
13:42
Санна Марін
Прем'єр-міністерка Фінляндії Марін відвідала Ірпінь
13:41
Польща змусила 700 українських біженців повернути соціальні виплати 
13:32
Наказав обстрілювати Запорізьку область: російському генералу оголосили підозру
13:24
окупанти
"Е*ашу всех, мне по**й вообще: гражданских, не гражданских. Могу уши отрезать": СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною
13:03
Микола Княжицький
За злочини росіян в Україні "повинен бути міжнародний трибунал", - Княжицький на польському TVN24
13:00
Литовські правоохоронці збирають докази злочинів РФ
Литовські правоохоронці разом з українськими спецпрокурорами збирають докази злочинів РФ в Україні
12:37
економіка
Українська економіка може впасти на 35%, але все залежатиме від тривалості війни, - Роман Шеремета
12:35
Окупанти під виглядом допомоги від "Єдиної Росії" завезли до Донецька хірургічне обладнання, викрадене з лікарні Маріуполя
12:33
зерно-війна
Уникнути масштабного голоду: для розблокування експорту зерна голова Африканського союзу Салл поїде до РФ і України
12:23
Ексклюзив
Олег Синютка
Небилиці Медведчука - це атака на верховенство права, - нардеп Синютка
12:18
обстріл ракетний удар
Окупанти обстріляли Харківщину: за добу загинуло двоє людей, поранено ще 15, зокрема дитину
12:18
Вибухівка
Вилучені у харківського підприємства 700 кг тротилу передадуть ЗСУ
12:12
зерно хліб пшениця елеватор
Україна з початку війни уп'ятеро наростила експорт зернових сухопутними шляхами
12:00
Катрін Колонна
Новопризначена міністерка зовнішніх справ Франції Колонна підтримує нафтове ембарго Росії, - Кулеба
11:47
Маріуполь
У Маріуполі окупанти намагаються перекласти на мирних жителів відповідальність за відсутність електрики, - радник мера
11:46
Микола Княжицький
Російська пропаганда впливає уже навіть на галичан
11:40
Приват24
ПриватБанк констатує зростання безготівкових оплат: українці стали частіше купувати товари та відвідувати кафе
11:35
Донеччина
На Донеччині окупанти обстріляли 13 населених пунктів упродовж доби: є загиблі та поранені мирні жителі
11:34
Лана Зеркаль
В руках України є потужний важіль впливу на Угорщину – нафтопровід "Дружба", - Зеркаль
11:24
британія україна
"Маємо забезпечити перемогу України військовою допомогою та санкціями": Британія заявила, що на агресію РФ потрібно відповідати силою
11:20
карта окупації-мала
Карта бойових дій в Україні станом на 9:00 26 травня
11:17
в Ялті росіяни знесли будинок Краснова
Знищили культурну спадщину: в Ялті росіяни знесли будівлю архітектора Краснова, який проєктував Лівадійський палац
10:57
Гаражі, які охопила пожежа після ворожого обстрілу, Харківщина
На Запоріжжі ворог наступає у напрямку Василівки та Оріхова, від обстрілів виникли пожежі
10:55
Ексклюзив
Сергій Згурець
Необхідно посилювати артилерійські спроможності ЗСУ, - Сергій Згурець про ситуацію на Донбасі
10:49
окупанти
Для взяття аеродрому "Гостомель" Росія застосувала ВДВ, а не важку техніку, тому й зазнала поразки, - британська розвідка
10:37
Ferrexpo
Ferrexpo Костянтина Жеваго придбала партію одягу та взуття для переселенців у Полтаві
10:34
Яценюк
Закінчення війни повинно зразу відкрити ворота для нового "плану Маршалла" для України, - Яценюк
10:26
фейк фейкові новини
"Обурені європейці" та псевдокоридори з портів: Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 26 травня
10:25
Інфографіка
втрати окупантів
Вторгнення в Україну: РФ втратила близько 29,6 тис. окупантів, 1315 танків, 617 систем артилерії й 502 БПЛА, - Генштаб ЗСУ
10:02
СБУ
СБУ оголосила підозру "гауляйтеру" тимчасово окупованої частини Запорізької області
09:52
Матті Маасікас
Ніхто й ніколи не визнає російську паспортизацію мешканців окупованих територій України, – голова представництва ЄС в Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV