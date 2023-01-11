У США були призупинені всі авіарейси країною, стався збій у системі сповіщень

Про це повідомили в BBC та Reuters.

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) наказало авіакомпаніям призупинити всі внутрішні вильоти до 9 ранку за східним часом (16:00 GMT+2). Рейсам, які вже перебували в повітрі, дозволили продовжити рух до місць призначення.

FAA заявило, що працює над відновленням системи, яка сповіщає пілотів про небезпеку та зміни в об’єктах і процедурах аеропорту. Зазначається, що обробка оновленої інформації була припинена.

Президент США Джо Байден був поінформований про збій, і Білий дім заявив, що "на цей час" немає жодних доказів кібератаки.

Нагадаємо, раніше через снігову бурю та аномальні холоди в США загинуло щонайменше 26 людей, ще велика кількість людей залишилась без електрики, понад 7,6 тис. авіарейсів було скасовано.

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