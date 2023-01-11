У США були призупинені всі авіарейси країною, стався збій у системі сповіщень
У середу 11 січня усі рейси США були припинені чи відкладені, Федеральне управління цивільної авіації (FAA) намагалося усунути збій системи
Про це повідомили в BBC та Reuters.
Федеральне управління цивільної авіації (FAA) наказало авіакомпаніям призупинити всі внутрішні вильоти до 9 ранку за східним часом (16:00 GMT+2). Рейсам, які вже перебували в повітрі, дозволили продовжити рух до місць призначення.
FAA заявило, що працює над відновленням системи, яка сповіщає пілотів про небезпеку та зміни в об’єктах і процедурах аеропорту. Зазначається, що обробка оновленої інформації була припинена.
Президент США Джо Байден був поінформований про збій, і Білий дім заявив, що "на цей час" немає жодних доказів кібератаки.
- Нагадаємо, раніше через снігову бурю та аномальні холоди в США загинуло щонайменше 26 людей, ще велика кількість людей залишилась без електрики, понад 7,6 тис. авіарейсів було скасовано.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40
Купівля 40Продаж 40.7
-
EUR
Купівля 41.81Продаж 42.83
- Актуальне
- Важливе