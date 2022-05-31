У США допускають можливість ескалації бойових дій в Україні
Голова Об’єднаного комітету начальників штабі Збройних сил США генерал Марк Міллі вважає, що ситуація в Україні може стати ще більш серйозною. Він допускає можливість ескалації у війні в Україні
Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу Fox News, передає Укрінформ.
"Я вважаю, що завжди є можливість ескалації, нам необхідно керувати цим та оцінювати шанси для ескалації, і ми цим займаємося", - наголосив він.
За його словами, міністр оборони США Ллойд Остін постійно спілкується з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Міллі вважає, що постійний контакт з українськими колегами дозволяє "керувати ескалацією й не допустити, щоби це збільшилося до чогось жахливішого, ніж зараз".
Голова Об’єднаного комітету начальників штабі Збройних сил США додав, що наразі точаться "визначальні оперативні бої" між українськими силами й російськими на Сході України. І наступні кілька тижнів здебільшого визначатимуть подальший розвиток війни.
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