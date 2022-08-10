У США ексспівробітника Twitter засудили за шпигунство на користь Саудівської Аравії

Про це повідомляє Reuters.

Громадянин США і Лівану Ахмад Абуаммо, який в Twitter контролював відносини з журналістами і знаменитостями на Близькому Сході і в Північній Африці, був визнаний винним після двох з половиною тижнів судового розгляду у федеральному суді Сан-Франциско. Присяжні виправдали його за п'ятьма з 11 пунктів звинувачення, з якими він зіткнувся.

За словами прокурорів, Абуаммо був завербований близьким радником наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, щоб використовувати свої інсайдерські знання для доступу до облікових записів і отримання особистої інформації про саудівських дисидентів.

Так, Абуаммо отримав не менше $300 тис. і розкішний годинник за $20 тис. від Аль-Асакера і приховав гроші, помістивши їх на рахунок родича в Лівані і перевівши їх на свій власний рахунок в Сполучених Штатах.

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