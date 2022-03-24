У США конгресмени звернулися до генпрокурора з вимогою розслідування вбивства двох громадян Америки в Україні

Про це написав у Фейсбук радник керівника МВС Антон Геращенко, з посиланням на лист конгресменів, інформує Еспресо.TV.

Конгресмени США Ерік Свалвелл та Тед Лі звернулися до генерального прокурора США з вимогою негайного кримінального розслідування вбивства двох громадян США: журналіста Брента Рено, який загинув в Ірпені та волонтера Джиммі Хілла, який загинув у Чернігові.

Конгресмени вимагають встановити та притягнути до відповідальності російських військових злочинців, які це вчинили та їх командирів.



"Усі українські правоохоронні органи та спецслужби надаватимуть усю можливу допомогу Генпрокурору США, ФБР, ЦРУ у встановленні прізвищ командирів підрозділів, генералів, полковників та інших, хто віддавав накази стріляти по беззбройних українцях та американських громадянах. Для цього у нас є досить багато фактів і доказів", - зазначає Антон Геращенко.

Нагадаємо, вчора, 23 березня, у США дії російських окупантів в Україні офіційно визнані воєнним злочином.

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