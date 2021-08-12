У США McDonald’s зобов’язав своїх співробітників вакцинуватися до жовтня
Повний цикл вакцинації співробітників має завершитись до 27 вересня, втім це не стосується робітників ресторанів. Водночас компанія готова надати їм 4 оплачуваних години на вакцинацію
Про це розповідає The Wall Street Journal.
Повіддомляється, що працівники компанії будуть зобов’язані носити маски на роботі незалежно від того, вакциновані вони чи ні.
"Зростання заражень штамами COVID-19 викликає занепокоєння у багатьох з нас. Багато з вас говорили нам, що ви б відчували себе більш спокійно в офісі, якби були впевнені, що ваші колеги щеплені", - йдеться у листі керівництва McDonald’s.
Також компанія перенесла дату виходу в офіс працівників штаб-квартири та інших філій з 7 вересня на 11 жовтня, щоб всі мали достатньо часу вакцинуватися. Керівництво компанії не буде зобов’язувати вакцинуватися працівників ресторанів, але готове надати їм до чотирьох годин оплачуваної перерви для вакцинації.
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