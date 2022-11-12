У США на авіашоу зіштовхнулися літаки

Про це повідомляє Dallas News.

Інцидент у Далласі стався приблизно о 13:20 за місцевим часом.

"Літак Boeing B-17 Flying Fortress і Bell P-63 Kingcobra зіштовхнулися і розбилися на авіашоу Wings Over Dallas в аеропорту Dallas Executive у Техасі", - йдеться у повідомленні.

Інформації про жертв та поранених поки що немає. На місці авіакатастрофи працюють рятувальні бригади.

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