У США на авіашоу зіштовхнулися літаки
У суботу, 12 листопада, на авіашоу в США у повітрі зіштовхнулися два літаки
Про це повідомляє Dallas News.
Інцидент у Далласі стався приблизно о 13:20 за місцевим часом.
"Літак Boeing B-17 Flying Fortress і Bell P-63 Kingcobra зіштовхнулися і розбилися на авіашоу Wings Over Dallas в аеропорту Dallas Executive у Техасі", - йдеться у повідомленні.
Інформації про жертв та поранених поки що немає. На місці авіакатастрофи працюють рятувальні бригади.
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