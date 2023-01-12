У США назвали можливу причину масового збою в роботі авіації
Збій у роботі системи оповіщення повітряних місій у Сполучених Штатів, внаслідок чого було скасовано авіарейси цивільної авіації 11 січня, міг спровокувати пошкоджений файл бази даних
Про це повідомляє Федеральне управління цивільної авіації США у twitter.
Наразі продовжується ретельна перевірка, щоб визначити основну причину збою системи повідомлень про повітряні місії.
"Наша попередня робота виявила збій у пошкодженому файлі бази даних. Наразі немає жодних доказів кібератаки", - йдеться у заяві.
У Федеральному управлінні цивільної авіації зазначили, що продовжують працювати над подальшим виявленням причин цієї проблеми та роблять усі необхідні кроки для запобігання повторенню подібних збоїв.
"Нормальний повітряний рух поступово відновлюється в США після нічного відключення системи сповіщення про повітряні місії, яка надає льотним екіпажам інформацію про безпеку. Наземну зупинку знято", - додає авіарегулятор.
- У середу, 11 січня, усі рейси США були припинені чи відкладені, Федеральне управління цивільної авіації (FAA) намагалося усунути збій системи.
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