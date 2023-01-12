У США назвали можливу причину масового збою в роботі авіації

Про це повідомляє Федеральне управління цивільної авіації США у twitter.

Наразі продовжується ретельна перевірка, щоб визначити основну причину збою системи повідомлень про повітряні місії.

"Наша попередня робота виявила збій у пошкодженому файлі бази даних. Наразі немає жодних доказів кібератаки", - йдеться у заяві.

У Федеральному управлінні цивільної авіації зазначили, що продовжують працювати над подальшим виявленням причин цієї проблеми та роблять усі необхідні кроки для запобігання повторенню подібних збоїв.

"Нормальний повітряний рух поступово відновлюється в США після нічного відключення системи сповіщення про повітряні місії, яка надає льотним екіпажам інформацію про безпеку. Наземну зупинку знято", - додає авіарегулятор.

У середу, 11 січня, усі рейси США були припинені чи відкладені, Федеральне управління цивільної авіації (FAA) намагалося усунути збій системи.

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