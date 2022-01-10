У США оприлюднили список переможців кінопремії "Золотий глобус-2022"

Про це повідомляють на сайті "Золотого глобуса".



Переможцями премії стали фільми "У руках пса" в номінації "Драма", "Вестсайдська історія" в номінації "Комедія чи мюзикл", "Хитрощі" в номінації "Комедійний серіал" і "Спадщина" в номінації "Драматичний серіал".



Як накраща режисерка премію отримала новозеландка Джейн Кемпіон за картину "В руках пса". Найкращим актором у номінації "Драма" назвали Вілла Сміта за головну роль у фільмі "Король Річард". Ендрю Гарфілд став переможцем у номінації "Комедія або мюзикл" за фільм "Тік-так, бум!". Найкращим актором телесеріалу назвали Майкла Кітона, який зіграв у стрічці "Ломка". Найкращим актором у комедійному серіалі став Джейсон Судейкіс за роль у "Тед Лассо".



Ніколь Кідман здобула нагороду найкращої акторки у фільмі "Драма". Журі відзначили її гру у фільмі "Бути Рікардо". Рейчел Зеглер перемогла в номінації "Найкраща акторка в комедії або мюзиклі" за роботу у "Вестсайдській історі". Емджей Родрігес назвали найкращою акторкою серіалу за гру у стрічці "Поза".



Премію найкращих акторів другого плану присудили О Йон Су за роль у телесеріалі "Гра в кальмара" й Коді Сміт-МакФі. Найкращими акторками другого плану стали Аріану ДеБоуз за гру у "Вестсайдській історії" та Сара Снук за роботу над кінокартиною "Спадщина".



Також цьогоріч вручали четверту спеціальну премію за стуттєвий внесок у телебачення. Її одержав американський сценарист та громадський діяч Норман Лір.



Переможницею спеціальної премії імені Сесіля Б. Де Мілля стала американська акторка Джейн Фонда.

Загальний список усіх номінацій та переможців:

Найкращий фільм (драма): "У руках пса";

Найкраща комедія або мюзикл: "Вестсайдська історія";

Найкращий серіал (драма): "Спадщина", (HBO);

Найкращий режисер: Джейн Кемпіон, "У руках пса";

Найкращий сценарій: Кеннат Брана, "Белфаст";

Найкращий телефільм або мінісеріал: "Підземна залізниця", (Prime Video);

Найкращий комедійний серіал: "Хитрощі", (HBO Max);

Найкраща акторка (драма): Ніколь Кідман "Бути Рікардо";

Найкраща акторка в комедії або мюзиклі: Рейчел Зеглер, "Вестсайдська історія";

Найкраща акторка драматичного серіалу: Емджей Родрігес, "Поза";

Найкраща акторка у комедійному серіалі: Джин Смарт, "Хитрощі";

Найкраща акторка у телефільмі або мінісеріалі: Кейт Вінслет, "Мейр з Істтауна";

Найкраща акторка другого плану у кінострічці: Аріана ДеБоуз, "Вестсайдська історія";

Найкраща акторка другого плану в телефільмі або мінісеріалі: Сара Снук, "Спадщина";

Найкращий актор (драма): Вілл Сміт, "Король Річард";

Найкращий актор у комедії або мюзиклі: Ендрю Гарфілд, "Тік-так, бум!";

Найкращий актор драматичного серіалу: Джеремі Стронг, "Спадщина";

Найкращий актор у комедійному серіалі: Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо";

Найкращий актор у телефільмі або мінісеріалі: Майкл Кітон, "Ломка";

Найкращий актор другого плану у кінострічці: Коді Сміт-МакФі, "У руках пса";

Найкращий актор другого плану в телефільмі або мінісеріалі: О Йон Су, "Гра в кальмара";

Найкращий фільм не англійською мовою: "Сядь за кермо моєї машини" (Японія);

Найкраща музика: "Дюна", Ганс Циммер;

Найкраща пісня: No Time to Die (Біллі Айліш та Фіннеас О’Коннелл), "007: Не час помирати";

Найкращий анімаційний фільм: "Енканто".

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