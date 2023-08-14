У США під час авіашоу впав радянський винищувач МіГ-23
У неділю, 13 серпня, під час авіашоу у Сполучених Штатах впав радянський винищувач МіГ-23. Пілот та другий член екіпажу встигли катапультуватися
Про це йдеться у повідомленні пресслужби аеропорту Детройта.
Зазначається, що інцидент стався під час демонстраційних польотів на авіашоу Yankee Air Museum Thunder Over Michigan Air Show.
Радянський літак упав на паркування житлового комплексу в місті Бельвілл, внаслідок чого було пошкоджено декілька автівок.
Через падіння винищувача минулося без жертв. Пілота і другого члена екіпажу госпіталізували як запобіжний захід, вони не зазнали серйозних травм. Федеральне авіаційне управління США розпочало розслідування причин, що призвели до аварії.
Довідково: МіГ-23 - це радянський багатоцільовий винищувач зі змінною конфігурацією крила. Він призначений для боротьби з літаками супротивника в широкому діапазоні висот і швидкостей польоту і виконання завдань на користь військ оперативно-стратегічного об'єднання. Окремі модифікації МіГ-23 здатні уражати наземні цілі. Перший політ відбувся 9 липня 1967 року, прийнятий на озброєння в травні 1969 року.
- Напередодні, 12 серпня, поблизу російського Калінінграда начебто через технічну несправність впав винищувач Су-30, внаслідок чого загинули усі члени екіпажу.
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