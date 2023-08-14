У США під час авіашоу впав радянський винищувач МіГ-23

Про це йдеться у повідомленні пресслужби аеропорту Детройта.

Зазначається, що інцидент стався під час демонстраційних польотів на авіашоу Yankee Air Museum Thunder Over Michigan Air Show.



Радянський літак упав на паркування житлового комплексу в місті Бельвілл, внаслідок чого було пошкоджено декілька автівок.

Через падіння винищувача минулося без жертв. Пілота і другого члена екіпажу госпіталізували як запобіжний захід, вони не зазнали серйозних травм. Федеральне авіаційне управління США розпочало розслідування причин, що призвели до аварії.

Довідково: МіГ-23 - це радянський багатоцільовий винищувач зі змінною конфігурацією крила. Він призначений для боротьби з літаками супротивника в широкому діапазоні висот і швидкостей польоту і виконання завдань на користь військ оперативно-стратегічного об'єднання. Окремі модифікації МіГ-23 здатні уражати наземні цілі. Перший політ відбувся 9 липня 1967 року, прийнятий на озброєння в травні 1969 року.