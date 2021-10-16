У США розповіли про стан госпіталізованого експрезидента Клінтона
Стан колишнього президента США Білла Клінтона, якого госпіталізували у Каліфорнії через урологічну інфекцію, покращився
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Білл Клінтон захворів під час візиту до Каліфорнії, де відвідав прийом, пов’язаний з діяльністю його фонду та був госпіталізований 12 жовтня. Наразі він залишається у лікарні, куди його госпіталізували через урологічну інфекцію, яка поширилася в кров.
Представник експрезидента Анхель Урена заявив, що стан Клінтона покращився, але він проведе в лікарні ще принаймні ніч. Він додав, що Клінтон перебуває у прекрасному настрої. У лікарні з чоловіком була Гілларі Клінтон. Президент США Джо Байден після госпіталізації вже мав розмову з Біллом Клінтоном.
Клінтон обіймав посаду 42-го президента США з 1993 по 2001 рік.
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