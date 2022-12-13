У США розробили план надання ППО Patriot Україні, він на фінальному етапі схвалення, - CNN

Про це інформує CNN.

Троє чиновники США повідомили, що адміністрація Байдена завершує плани щодо відправлення системи протиракетної оборони Patriot в Україну, про що може бути оголошено вже цього тижня.

Нині очікується схвалення плану від міністра оборони Ллойда Остіна, перш ніж він буде відправлений на підпис президенту США Джо Байдену.

"Україна закликає США надіслати передову систему протиповітряної оборони великої дальності, яка є високоефективною для перехоплення балістичних і крилатих ракет, оскільки вона потрапляє під шквал російських ракетних і безпілотних атак, які знищили ключову інфраструктуру по всій країні. Це буде найефективніша система оборонної зброї великої дальності, яка буде надіслана в країну, і чиновники кажуть, що вона допоможе захистити повітряний простір для країн НАТО у Східній Європі", - пише відомство.

Невідомо про яку саме кількість ракетних установок йдеться, загалом типова батарея Patriot має радар, який виявляє та супроводжує цілі, комп’ютери, енергетичне обладнання, станцію керування бойовими діями та до восьми пускових установок, кожна з яких містить чотири готові до стрільби ракети.

Офіційні особи припускають, що після відправлення ППО Patriot українців навчатимуть їх використовувати на базі армії США в Німеччині.

Нагадаємо, минулої п’ятниці США оголосили про виділення чергового пакета військової допомоги Україні на суму $275 мільйонів, який включав ракети для систем HIMARS, 80 тисяч снарядів калібру 155 мм, засоби протидії БПЛА, броньовані транспортери HMMWV, близько 150 електрогенераторів та інше обладнання.

Сполучені Штати готують нові оголошення про виділення допомоги Україні в умовах її протистояння російській агресії.

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