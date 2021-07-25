У США сталася стрілянина на реп-концерті, є загиблі

Про це повідомляє поліція міста Сан-Рафаель, де стався інцидент.

Інформація про перестрілку в південній частині Сан-Рафеля, внаслідок якої загинули дві людини, надійшла під час концерту, на який, крім місцевих жителів, прибули глядачі з інших міст.

Поліцейські прибули на місце злочину та затримали чотирьох учасників перестрілки, які намагалися втекти на автомобілі. Двоє з них виявилися пораненими. Ще чотирьох поранених поліцейські виявили на місці стрілянини. Їх госпіталізовано.

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