У США сталася стрілянина на реп-концерті, є загиблі
У американському штаті Каліфорнія внаслідок стрілянини на реп-концерті загинули дві людини
Про це повідомляє поліція міста Сан-Рафаель, де стався інцидент.
Інформація про перестрілку в південній частині Сан-Рафеля, внаслідок якої загинули дві людини, надійшла під час концерту, на який, крім місцевих жителів, прибули глядачі з інших міст.
Поліцейські прибули на місце злочину та затримали чотирьох учасників перестрілки, які намагалися втекти на автомобілі. Двоє з них виявилися пораненими. Ще чотирьох поранених поліцейські виявили на місці стрілянини. Їх госпіталізовано.
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