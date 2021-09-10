У США стурбовані відставками у наглядовій раді Нафтогазу
У Державному департаменті США стурбовані відставкою незалежних членів наглядової ради Нафтогазу
Про це 9 вересня заявив на брифінгу спікер Держдепартаменту Нед Прайс, повідомляє Liga.
"Ми глибоко стурбовані тривалою кризою в керівництві Нафтогазу, включаючи відставку незалежних членів наглядової ради 8 вересня", - заявив Прайс.
За словами Прайса, в Держдепартаменті розуміють, що міжнародні донори і партнери шукають рішення, що відповідає принципам управління Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), яке забезпечить доброякісне управління Нафтогазом. Він закликав до того, щоб ці зусилля просувалися швидше.
- 8 вересня у Кабінеті міністрів підтвердили відставку трьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.64
Купівля 26.64Продаж 26.88
-
EUR
Купівля 31.4Продаж 31.8
- Актуальне
- Важливе