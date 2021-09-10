У США стурбовані відставками у наглядовій раді Нафтогазу

Про це 9 вересня заявив на брифінгу спікер Держдепартаменту Нед Прайс, повідомляє Liga.

"Ми глибоко стурбовані тривалою кризою в керівництві Нафтогазу, включаючи відставку незалежних членів наглядової ради 8 вересня", - заявив Прайс.

За словами Прайса, в Держдепартаменті розуміють, що міжнародні донори і партнери шукають рішення, що відповідає принципам управління Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), яке забезпечить доброякісне управління Нафтогазом. Він закликав до того, щоб ці зусилля просувалися швидше.

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