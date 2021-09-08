Кабмін отримав заяви про відставку трьох членів наглядової ради Нафтогазу

Про це під час засідання уряду повідомив перший віцепрем‘єр-міністр - міністр економіки України Олексій Любченко.

Він зазначив, що заяви про припинення повноважень вже надійшли до Кабміну.

"Тому пропонується таке протокольне рішення. Мінекономіки разом з НАК "Нафтогаз України"... в повному обсязі вжити додаткових заходів стосовно відбору на три посади незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", - наголосив Любченко.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що вже оголошено конкурс з відбору одного члена наглядової ради.

"Разом ми повинні до кінця листопада провести відбір і призначення на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", - додав прем'єр.

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