Кабмін отримав заяви про відставку трьох членів наглядової ради Нафтогазу
У Кабінеті міністрів підтвердили відставку трьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України"
Про це під час засідання уряду повідомив перший віцепрем‘єр-міністр - міністр економіки України Олексій Любченко.
Він зазначив, що заяви про припинення повноважень вже надійшли до Кабміну.
"Тому пропонується таке протокольне рішення. Мінекономіки разом з НАК "Нафтогаз України"... в повному обсязі вжити додаткових заходів стосовно відбору на три посади незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", - наголосив Любченко.
Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що вже оголошено конкурс з відбору одного члена наглядової ради.
"Разом ми повинні до кінця листопада провести відбір і призначення на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", - додав прем'єр.
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