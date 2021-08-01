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Головна Кримінал У США в кінотеатрі застрелили зірку TikTok та його подругу

У США в кінотеатрі застрелили зірку TikTok та його подругу

1 серпня, 2021 неділя
12:15
Кримінал стрілянина в США

У Каліфорнії у кінотеатрі вбили популярного відеоблогера Ентоні Барахаса та його подругу

Про це повідомляє CNN

Ентоні Барахас помер від поранень, отриманих при стрільбі в каліфорнійському кінотеатрі. 19-річний хлопець був поранений при стрільбі в місті Корона, що у штаті Каліфорнія, коли разом з подругою, 18-річною Райлі Гудріч, дивився в кінотеатрі фільм.

Співробітники кінотеатру після сеансу виявили Барахаса та Гудріч з вогнепальними пораненнями, дівчина померла на місці, а Барахас був госпіталізований. 31 липня він помер.

Поліція затримала 20-річного підозрюваного, йому висунуто звинувачення. Про мотиви злочинця не повідомляється.

Барахас користувався популярністю в соцмережах, його аккаунт в TikTok налічує 1 млн підписників. 

  • Нагадаємо, 25 липня у американському штаті Каліфорнія внаслідок стрілянини на реп-концерті загинули дві людини

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Світ
вбивство
стрілянина у США
кінотеатр
Каліфорнія
відеоблогери
TikTok
стріляниня
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