У США в кінотеатрі застрелили зірку TikTok та його подругу
У Каліфорнії у кінотеатрі вбили популярного відеоблогера Ентоні Барахаса та його подругу
Про це повідомляє CNN.
Ентоні Барахас помер від поранень, отриманих при стрільбі в каліфорнійському кінотеатрі. 19-річний хлопець був поранений при стрільбі в місті Корона, що у штаті Каліфорнія, коли разом з подругою, 18-річною Райлі Гудріч, дивився в кінотеатрі фільм.
Співробітники кінотеатру після сеансу виявили Барахаса та Гудріч з вогнепальними пораненнями, дівчина померла на місці, а Барахас був госпіталізований. 31 липня він помер.
Поліція затримала 20-річного підозрюваного, йому висунуто звинувачення. Про мотиви злочинця не повідомляється.
Барахас користувався популярністю в соцмережах, його аккаунт в TikTok налічує 1 млн підписників.
- Нагадаємо, 25 липня у американському штаті Каліфорнія внаслідок стрілянини на реп-концерті загинули дві людини.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.73
Купівля 26.73Продаж 26.98
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.07
- Актуальне
- Важливе