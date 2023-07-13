Про це пише The Guardian.

Фотограф Марк Вудворд поділився у мережі фотографіями та відео видр, які катаються на вкрадених дошках для серфінгу на пляжі Санта-Крус. Місцева влада заявила, що стурбована цим явищем, зокрема видрою, яку назвали 841.

Тваринці 5 років, і вона неодноразово атакувала серферів та викрадала їхні дошки.

Органи охорони дикої природи та експерти досі не мають чіткого пояснення такої поведінки п’ятирічної видри, але кажуть, що працюють над її пошуком, захопленням і переселенням. Захисники тварин зазначають, що поведінка видри є дуже незвичною та ставить людей і тварин у небезпеку.

"Це може здатися милим і кумедним, але це стає небезпечним, і я боюся, що морську видру, яка народилася в неволі і яку випустили, коли вона була стала дорослою, доведеться спіймати і поселити в рятувальному заповіднику", - пояснюють вони.

Федеральний і державний департаменти риби та дикої природи в електронному листі пишуть, що така агресивна поведінка видр може бути пов’язана з гормональними сплесками або годуванням людьми.