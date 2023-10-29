У США винищувачі перехопили літак біля будинку Байдена
У суботу, 28 жовтня, винищувачі США підняли на перехоплення цивільного літака, який увійшов у заборонений повітряний простір поблизу будинку президента Джо Байдена у Вілмінгтоні в штаті Делавер
Про це пише Politico.
За словами начальника відділу зв'язку секретної служби США Ентоні Гуглієльмі, цивільний літак увійшов у закритий повітряний простір після 14:00 за місцевим часом. Літак м'яко приземлився в найближчому аеропорту.
"Цей інцидент не вплинув на переміщення президента. Агенти секретної служби Сполучених Штатів проводять розслідування у координації з Федеральним управлінням цивільної авіації", - сказав Гуглієльмі.
Зазначається, що Байден перебуває у Вілмінгтоні цими вихідними. У суботу ввечері після інциденту він відвідав церкву.
- 18 жовтня американські військові запобігли атаці на сили США в Іраку, перехопивши два безпілотники до того, як вони змогли завдати удару.
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