У США винищувачі перехопили літак біля будинку Байдена

Про це пише Politico.

За словами начальника відділу зв'язку секретної служби США Ентоні Гуглієльмі, цивільний літак увійшов у закритий повітряний простір після 14:00 за місцевим часом. Літак м'яко приземлився в найближчому аеропорту.

"Цей інцидент не вплинув на переміщення президента. Агенти секретної служби Сполучених Штатів проводять розслідування у координації з Федеральним управлінням цивільної авіації", - сказав Гуглієльмі.

Зазначається, що Байден перебуває у Вілмінгтоні цими вихідними. У суботу ввечері після інциденту він відвідав церкву.