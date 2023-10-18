США заявили, що їхні війська в Іраку намагалися атакувати два безпілотники, - Reuters
У середу, 18 жовтня, американські військові запобігли атаці на сили США в Іраку, перехопивши два безпілотники до того, як вони змогли завдати удару
Про це пише Reuters.
За словами джерел агентства, це перша подібна атака за більш ніж рік. Водночас вони відмовилися повідомити, кого підозрюють в атаці, але Вашингтон перебуває в стані підвищеної готовності до активності підтримуваних Іраном угруповань на тлі зростання напруженості в регіоні через ескалацію між Ізраїлем і ХАМАСом.
Зазначається, що минулого тижня збройні угруповання в Іраку, пов'язані з Іраном, погрожували ракетними і дроновими атаками, якщо військові США втрутяться і підтримають Ізраїль у протистоянні з ХАМАСом.
Безпілотники були перехоплені під час спроби завдати удару по авіабазі Аль-Асад в Іраку, на якій дислокуються американські війська.
Атака сталася через кілька годин після удару по лікарні в Газі, унаслідок якого загинули сотні палестинців. Лідери іракських збройних угрупувань звинуватили Ізраїль в атаці на лікарню. Деякі з них засудили США за підтримку Ізраїлю.
Наразі в Іраку перебувають 2 500 американських військовослужбовців і ще 900 у сусідній Сирії з місією консультування і допомоги місцевим силам у боротьбі з "Ісламською державою", яка у 2014 році захопила значні території в обох країнах.
У минулі роки підтримувані Іраном ополченці регулярно обстрілювали американські сили в Іраку і посольство США в Багдаді ракетами, хоча такі напади зменшилися завдяки перемир'ю, що діє з минулого року, оскільки в Іраку настав період відносного спокою.
Американські офіційні особи звинувачували “Хезболлу" в попередніх нападах на цілі США. Проте угруповання заперечує ці звинувачення.
Удар по лікарні в Газі
У вівторок, 17 жовтня, бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування.
В Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані, Єгипті та Іраку тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту після авіаудару по лікарні в Газі. 18 жовтня о 03:53 в Бейруті кілька протестувальників штурмували офіс ООН та підпалювали його.
Президент США Джо Байден планував зустрітись з королем Йорданії, головами Палестини та Єгипту в Аммані у середу, 18 жовтня, проте скасував поїздку через оголошення жалоби в Палестині за загиблими під час атаки по лікарні в Газі.
Та вже уранці 18 жовтня Байден прибув до Ізраїлю й провів зустріч з прем'єр-міністром країни Беньяміном Нетаньягу. За словами президента США, удар по лікарні Аль-Ахлі у Газі завдав не ЦАХАЛ.
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