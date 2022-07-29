У США висунули звинувачення росіянину за втручання в американські вибори
Оприлюднено обвинувальний висновок, згідно з яким громадянину Росії, що працював від імені російського уряду та спільно з Федеральною службою безпеки (ФСБ) Росії, висунуто звинувачення в організації багаторічної кампанії розбрату, проросійської пропаганди та втручання у вибори в Сполучених Штатах
Про це йдеться на сайті міністерства юстиції США.
Мова про громадянина РФ Олександра Іонова, який з грудня 2014 року до березня 2022 року разом із щонайменше трьома посадовцями РФ брав участь у багаторічній інформаційній кампанії проти Сполучених Штатів.
Працюючи під наглядом ФСБ і за підтримки російського уряду, він вербував у США "політичні групи", зокрема у Флориді, Джорджії та Каліфорнії, які контролював від імені ФСБ шляхом фінансової підтримки.
Ці "політичні групи" поширювали у США проросійську пропаганду, імітували співпрацю з Росією, їхня діяльність висвітлювалася в пропагандистських ЗМІ. Так, у травні 2015 року Іонов оплатив поїздку до Росії керівника "політичної групи" з Флориди для налагодження "майбутньої співпраці" з очолюваним Іоновим "Антиглобалістським рухом".
А в січні 2016 року обвинувачений профінансував протестний тур чотирма містами США, здійснений "політичною групою" з Флориди на підтримку "Петиції щодо злочину геноциду проти африканського народу в Сполучених Штатах", яку вона за вказівкою Іонова передала в ООН. Аналогічні кампанії відбулися у 2017 і 2019 роках.
Після вторгнення Росії в Україну "політична група" з Флориди неодноразово обговорювала з Іоновим воєнні дії, де росіянин зокрема стверджував, що "кожен, хто підтримує Україну, також підтримує нацизм і перевагу білої раси".
Іонова звинувачують у змові з тим, щоб громадяни США діяли як незаконні агенти російського уряду. У разі доведення вини йому загрожує максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.
- 29 липня стало відомо, що США шукають докази втручання "кухаря Путіна" у вибори та пропонують винагороду.
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