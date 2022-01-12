У США виявили рідкісну побічну реакцію від вакцини Johnson & Johnson: може спричиняти кровотечі

Про це йдеться у звіті FDA.



"Звіти про побічні явища після застосування вакцини Johnson & Johnson свідчать про підвищений ризик імунної тромбоцитопенії протягом 42 днів після вакцинації", - йдеться у повідомленні.



Тромбоцитопенія - це розлад, який може викликати легкі або надмірні синці та кровотечу через дуже низький рівень тромбоцитів.



У звіті зазначають, що ризики такої реакції після щеплення Johnson & Johnson дуже низькі. Однак, людям, яким раніше діагностували тромбоцитопенію, перед вакцинацією варто проконсультуватися з лікарем. Також потрібно негайно звернутися за медичною допомогою, якщо після отримання щеплення вакциною Johnson & Johnson на шкірі з'являються синці чи кров'яні плями, а також кровотечі.

Раніше повідомлялося, що знайдено ще один побічний ефект вакцини Johnson & Johnson: рідкісний тип запалення хребта.

США можуть обмежити використання вакцини Johnson & Johnson через побічні ефекти



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