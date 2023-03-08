У США вручили премію "Відважні жінки", серед лауреаток – волонтерка Тайра й кореспондентка Еспресо в Польщі Б'янка Залевська
У Білому домі 8 березня держсекретар США Ентоні Блінкен і перша леді Джилл Байден вручили нагороди лауреаткам премії Державного департаменту США "Відважні жінки"
Церемонію вручення транслювали на ютуб-каналі Держдепартаменту США.
Серед 11 лауреаток премії Державного департаменту США – українська волонтерка, парамедикиня та ветеранка Юлія Паєвська (Тайра). Також лауреаткою премії стала польська журналістка Б'янка Залевська, яка співпрацює з Еспресо.
На церемонії, яка проходила у Білому дому, були також присутні представники державних установ США, гості з 10 країн з усіх куточків світу, лауреатки премії попередніх років.
"Вони борються з російським вторгненням в Україну, захищають права в Монголії, права біженців та ЛГБТ. Завдяки їхній щоденній роботі перед нами постають надзвичайні виклики. Читати й чути про них - це справді вражає. У багатьох випадках вони пережили залякування, дехто - ув'язнення, дискримінацію, але жодну з них це не зупинило", - зазначив під час представлення лауреаток Ентоні Блінкен.
Джилл Байден під час промови наголосила, що хоче, аби її почули дівчата в усьому світі, яким кажуть, що вони недостатньо гарні, розумні чи успішні, аби бути впливовим, або що їхні бажання занадто сміливі чи неважливі: "Ми говоримо їм: Так, ви маєте значення, ви приносите зміни!" Також вона закликала чоловіків бути партнерами та допомагати жінкам, адже лише так можна побудувати світ, у якому буде рівність.
- 6 березня США оголосили лауреатів премії "Відважні жінки" 2023 року
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