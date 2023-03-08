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У США вручили премію "Відважні жінки", серед лауреаток – волонтерка Тайра й кореспондентка Еспресо в Польщі Б'янка Залевська

8 березня, 2023 середа
22:53
Світ

У Білому домі 8 березня держсекретар США Ентоні Блінкен і перша леді Джилл Байден вручили нагороди лауреаткам премії Державного департаменту США "Відважні жінки"

Церемонію вручення транслювали на ютуб-каналі Держдепартаменту США.

Серед 11 лауреаток премії Державного департаменту США – українська волонтерка, парамедикиня та ветеранка Юлія Паєвська (Тайра). Також лауреаткою премії стала польська журналістка Б'янка Залевська, яка співпрацює з Еспресо.

На церемонії, яка проходила у Білому дому, були також присутні представники державних установ США, гості з 10 країн з усіх куточків світу, лауреатки премії попередніх років.

"Вони борються з російським вторгненням в Україну, захищають права в Монголії, права біженців та ЛГБТ. Завдяки їхній щоденній роботі перед нами постають надзвичайні виклики. Читати й чути про них - це справді вражає. У багатьох випадках вони пережили залякування, дехто - ув'язнення, дискримінацію, але жодну з них це не зупинило", - зазначив під час представлення лауреаток Ентоні Блінкен.

Джилл Байден під час промови наголосила, що хоче, аби її почули дівчата в усьому світі, яким кажуть, що вони недостатньо гарні, розумні чи успішні, аби бути впливовим, або що їхні бажання занадто сміливі чи неважливі: "Ми говоримо їм: Так, ви маєте значення, ви приносите зміни!" Також вона закликала чоловіків бути партнерами та допомагати жінкам, адже лише так можна побудувати світ, у якому буде рівність.

  • 6 березня США оголосили лауреатів премії "Відважні жінки" 2023 року
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