У США зафіксовано першу смерть від мавпячої віспи
Департамент охорони здоров'я Лос-Анджелеса разом із Центрами з контролю та профілактики захворювань підтвердили першу у Сполучених Штатах смерть від мавпячої віспи
Про це йдеться в офіційному повідомленні місцевого органу системи охорони здоров’я Лос-Анджелеса, пише Укрінформ.
"Померлий мав серйозно ослаблений імунітет і був госпіталізований", - указується в документі.
Зазначається, що додаткова інформація про цю особу не розголошуватиметься "з метою захисту приватності й конфіденційності".
Водночас рекомендується людям із сильним імунодефіцитом, які підозрюють, що у них мавпяча віспа, якомога раніше звернутися по медичну допомогу. Вони мають залишатися під наглядом протягом усього процесу лікування.
- Відзначимо, в ЄС першу смерть від мавпячої віспи зафіксували у кінці липня.
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