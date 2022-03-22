У США заявили про наявність "явних доказів" того, що росіяни навмисно обстрілювали цивільну інфраструктуру та місця укриття
Вашингтон заявив, що має "явні докази" того, що російські загарбники навмисно обстрілювали цивільну інфраструктуру, лікарні та місця укриття
Про це заявив високопоставлений чиновник з оборони США, повідомляє CNN.
Він додав, що США також бачили "вказівки на поведінку російських військ, що є військовими злочинами".
За словами чиновника, адміністрація президента США Джо Байдена допомагає надати докази численним розслідуванням військових злочинів з боку росіян в Україні.
"Адміністрація буде допомагати надати докази численним розслідуванням, які тривають, але ми бачимо чіткі докази того, що вони вчиняють військові злочини через ці невибіркові та навмисні атаки на цивільні об’єкти та народ України", - сказав чиновник.
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