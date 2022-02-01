У США знайшли застреленим актора "Ходячих мерців" Мослі
В американському штаті Джорджія знайшли тіло актора Мозеса Джей Мослі з вогнепальним пораненням
Про це пише TMZ.
Мертового Мозеса Джей Мослі виявили ще минулого тижня в автівці під мостом поблизу міста Стокбрідж штату Джорджія.
Зараз слідство встановлює, хто застрелив 31-річного актора. Також правоохоронці розглядають версію про самогубство.
Видання зазначає, що Мозес Джей Мослі став успішним завдяки фільму "Ходячі мерці", де зіграв зомбі на ім'я Мішон. Також він знімався у стрічках "Вартові" від HBO та "Голодні ігри: у вогні".
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