У США знайшли застреленим актора "Ходячих мерців" Мослі

Про це пише TMZ.



Мертового Мозеса Джей Мослі виявили ще минулого тижня в автівці під мостом поблизу міста Стокбрідж штату Джорджія.



Зараз слідство встановлює, хто застрелив 31-річного актора. Також правоохоронці розглядають версію про самогубство.



Видання зазначає, що Мозес Джей Мослі став успішним завдяки фільму "Ходячі мерці", де зіграв зомбі на ім'я Мішон. Також він знімався у стрічках "Вартові" від HBO та "Голодні ігри: у вогні".



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb