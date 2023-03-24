Про це повідомляє видання CNN Türk.

"У стамбульському Пендіку сталася пожежа у 7-поверховому готелі. На місце направили велику кількість пожежників і медиків. Під час евакуації людей з готелю, стало відомо, що дві людини загинули під час пожежі", - інформує телеканал.

Офіс губернатора Стамбула повідомив, що 109 постраждалих було доправлено до найближчих лікарень, як запобіжний захід.

Пожежа сталася о 07:30 (08:30 за київським часом).

Також зазначається, що рятувальникам вдалося приборкати вогонь за 45 хвилин після втручання. Триває розслідування, причини виникнення пожежі з’ясовуються.