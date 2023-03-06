У Туреччині обвалилася 6-поверхівка, яку раніше пошкодив землетрус
У місті Шанлиурфа, на південному сході Туреччини, обвалилася 6-поверхова будівля, яку 6 лютого пошкодив землетрус
Про це пише у твіттері губернатор провінції Шанлиурфа Саліх Айхан.
"У районі Галіліє Шанлиурфи обвалився 6-поверховий будинок, який сильно постраждав і був евакуйований. Наші бригади працюють на завалах. На щастя, наразі під уламками не виявлено жодних слідів наших громадян", - написав губернатор.
У провінції близько 2,5 тисяч пошкоджених будівель, повідомляє TRT Haber.
Айхан закликав не відвідувати будівлі, які були опечатані та заборонені для перебування, адже це небезпечно для життя.
Пошукові роботи триватимуть допоки не приберуть всі уламки.
- 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів.
- Землетруси в Туреччині, за попередніми оцінками, призведуть до того, що економіка країни втратить близько 10% ВВП або 84 млрд доларів.
- Після потужного землетрусу в Туреччині правоохоронці затримали або видали ордери на арешт приблизно 130 осіб, причетних до будівництва домівок, які завалилися.
- 26 лютого стало відомо, що кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 50 тис. людей.
- У Туреччині суди заарештували 247 підозрюваних в ході розслідування щодо зруйнованих будівель у зоні землетрусу.
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