У Туреччині обвалилася 6-поверхівка, яку раніше пошкодив землетрус

Про це пише у твіттері губернатор провінції Шанлиурфа Саліх Айхан.

"У районі Галіліє Шанлиурфи обвалився 6-поверховий будинок, який сильно постраждав і був евакуйований. Наші бригади працюють на завалах. На щастя, наразі під уламками не виявлено жодних слідів наших громадян", - написав губернатор.

У провінції близько 2,5 тисяч пошкоджених будівель, повідомляє TRT Haber.

Айхан закликав не відвідувати будівлі, які були опечатані та заборонені для перебування, адже це небезпечно для життя.

Пошукові роботи триватимуть допоки не приберуть всі уламки.