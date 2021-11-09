У столиці повний курс щеплення від COVID-19 пройшли майже 46% киян
Від початку вакцинальної кампанії у Києві повний курс щеплення від коронавірусної хвороби отримали майже 46% населення
Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.
"За підрахунками міністерства охорони здоров’я, загалом першу дозу вакцини проти COVID-19 отримало вже 57% населення столиці, повний курс щеплення - 45,7% киян", - сказала заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.
Чиновниця зазначила, що загалом у Києві зроблено понад 2,5 млн щеплень.
Нині у столиці працює 40 вакцинальних пунктів. Старостенко зазначила, що із часу їх відкриття лише у торгових мережах здійснили понад 193 тис. щеплень.
У КМДА нагадали, що отримати вакцину від COVID-19 у Києві можна у будь-якому зручному вакцинальному пункті, серед яких:
- 148 кабінетів щеплень у медзакладах охорони здоров’я первинної ланки;
- 21 міні-вакцинальний центр;
- Центр масової вакцинації, створений на базі МВЦ;
- 53 мобільні бригади;
- 40 тимчасових вакцинальних пунктів у торговельно-розважальних центрах, Центрах надання адміністративних послуг, на Центральному автовокзалі та на Житньому ринку.
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