В Україні збільшили кількість професій для обов'язкової вакцинації від COVID-19
У Міністерстві охорони здоров'я збільшили список професій, для яких вакцинація від коронавірусу обов'язкова
Про це повідомили в МОЗ.
Згідно з наказом, крім освітян і співробітників органів влади, обов'язково мають вакцинуватися працівники:
- підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;
- підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2015 року № 83.
Невакцинованих працівників вищезазначених установ відсторонять від роботи без збереження зарплати. Не підлягають обов'язковій вакцинації ті, хто має абсолютні протипоказання до щеплень.
У МОЗ нагадали, що за статтею 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" і статтею 27 Закону України "Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення", представники певних професій, виробництв, організацій, чия діяльність може призвести до зараження цих працівників і поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних хвороб.
- Нагадаємо, від 8 листопада до роботи не допускають невакцинованих освітян і працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, а також місцевих державних адміністрацій і їхніх структурних підрозділів.
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