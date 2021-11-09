В Україні збільшили кількість професій для обов'язкової вакцинації від COVID-19

Про це повідомили в МОЗ.



Згідно з наказом, крім освітян і співробітників органів влади, обов'язково мають вакцинуватися працівники:

підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2015 року № 83.

Нагадаємо, від 8 листопада до роботи не допускають невакцинованих освітян і працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, а також місцевих державних адміністрацій і їхніх структурних підрозділів.

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