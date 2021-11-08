Відсьогодні українців без COVID-щеплення відсторонятимуть від роботи: список професій
В Україні від сьогодні, 8 листопада, до роботи не будуть допускати невакцинованих представників деяких професій
Про це передає Еспресо.TV.
Так, із 8 листопада роботодавців зобов'язали не допускати до роботи співробітників, які не пройшли обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу.
Обов’язково вакцинованими необхідно бути:
- працівникам центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
- закладів вищої, професійної, професійної ( професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціальної освіти та закладів незалежно від типу та форми власності.
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