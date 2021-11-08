Відсьогодні українців без COVID-щеплення відсторонятимуть від роботи: список професій

Про це передає Еспресо.TV.

Так, із 8 листопада роботодавців зобов'язали не допускати до роботи співробітників, які не пройшли обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу.

Обов’язково вакцинованими необхідно бути:

- працівникам центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

- місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

- закладів вищої, професійної, професійної ( професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціальної освіти та закладів незалежно від типу та форми власності.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb