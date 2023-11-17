У столиці Зімбабве ввели надзвичайний стан через спалах холери

Про це повідомляє ВВС.

Криза з холерою в Зімбабве підживлюється хронічною нестачею води.

Влада просить про допомогу, щоб стримати поширення хвороби й забезпечити населення безпечною водою, заявляючи, що допомога, яка надходить, є недостатньою.

За даними Міжнародної федерації Червоного Хреста, органи охорони здоров'я намагаються стримати високу кількість госпіталізацій після спалаху захворювання.

Вони посилаються на нестачу медичних працівників для лікування хворих, а також на брак матеріалів, необхідних для зупинки передачі вірусу.

Епіцентром спалаху є густонаселене передмістя Хараре - Кувадзана, на яке, за даними влади, припадає майже половина зареєстрованих випадків захворювання.

У четвер мер Хараре заявив, що спалах холери має схожість зі спалахом 2008 року.

"Ми оголосили надзвичайний стан через холеру", - заявив мер міста Ян Маконе.

У вівторок Міністерство охорони здоров'я оголосило, що в країні зареєстровано 7 398 випадків підозри на захворювання, 50 підтверджених смертей і 109 осіб перебувають у лікарнях.

Міжнародна федерація Червоного Хреста повідомляє, що хвороба швидко поширюється, вражаючи різні географічні райони в 45 з 62 районів і в усіх 10 провінціях країни.

За даними організації, можна очікувати, що спалах хвороби може перетнути кордон.