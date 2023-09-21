Посадовець РФ на саміті G-20 у Індії заразився холерою: на карантин відправили усіх пропагандистів із делегації ,- росЗМІ

Про це пише телеграм-канал "База".

Два урядових Іл-96 повернулися з Делі до Росії 11 вересня. У пасажирів взяли аналізи, і вже за два дні з'ясувалося, що один із членів російської делегації підхопив на саміті холеру. За даними "Бази", чоловіка поклали до інфекційної лікарні. Він лежить у боксі під наглядом і почувається добре.

За інформацією джерел "Бази", заражений летів літаком із журналістами емзеесівського пулу, а міністр Сергій Лавров та офіційний представник МЗС Марія Захарова летіли іншим літаком.

Після результатів проби на холеру з усіма журналістами зв'язалися представники МЗС, а потім медпрацівники. У них, а також у екіпажу, взяли аналізи та посадили на домашній карантин, проте 17 вересня частину журналістів взагалі госпіталізували. За словами джерела, госпіталізація була схожа на примусову — журналістів, які не мали симптомів захворювання, помістили до інфекційної лікарні. Попри те, що аналізи показали відсутність зараження, їх тримають на суворому режимі. Їм заборонено вихід на прогулянки та побачення з рідними.

Видання припускає, що член делегації МЗС, який заразився холерою, міг контактувати з Сергієм Лавровим. Наразі міністр закордонних справ перебуває у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН, де у нього заплановано близько 20 двосторонніх зустрічей, зокрема і з генсеком ООН.