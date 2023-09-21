Посадовець РФ на саміті G-20 у Індії заразився холерою: на карантин відправили усіх пропагандистів із делегації ,- росЗМІ
Член делегації МЗС Росії заразився холерою під час саміту G-20 в Індії, через це російських пропагандистів, які летіли з ним, відправили на жорсткий карантин
Про це пише телеграм-канал "База".
Два урядових Іл-96 повернулися з Делі до Росії 11 вересня. У пасажирів взяли аналізи, і вже за два дні з'ясувалося, що один із членів російської делегації підхопив на саміті холеру. За даними "Бази", чоловіка поклали до інфекційної лікарні. Він лежить у боксі під наглядом і почувається добре.
За інформацією джерел "Бази", заражений летів літаком із журналістами емзеесівського пулу, а міністр Сергій Лавров та офіційний представник МЗС Марія Захарова летіли іншим літаком.
Після результатів проби на холеру з усіма журналістами зв'язалися представники МЗС, а потім медпрацівники. У них, а також у екіпажу, взяли аналізи та посадили на домашній карантин, проте 17 вересня частину журналістів взагалі госпіталізували. За словами джерела, госпіталізація була схожа на примусову — журналістів, які не мали симптомів захворювання, помістили до інфекційної лікарні. Попри те, що аналізи показали відсутність зараження, їх тримають на суворому режимі. Їм заборонено вихід на прогулянки та побачення з рідними.
Видання припускає, що член делегації МЗС, який заразився холерою, міг контактувати з Сергієм Лавровим. Наразі міністр закордонних справ перебуває у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН, де у нього заплановано близько 20 двосторонніх зустрічей, зокрема і з генсеком ООН.
- 25 серпня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Путін не поїде на саміт G20.
- Згодом російський диктатор оголосив, що не поїде в Нью-Делі й відправить міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
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