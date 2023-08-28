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Путін повідомив прем'єр-міністру Індії, що на саміті G20 Росію представлятиме Лавров

28 серпня, 2023 понедiлок
19:57
Війна з Росією Путін і Лавров

Президент РФ Володимир Путін у телефонні розмові поінформував прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді що не зможе бути присутнім на саміті G20 у Делі, натомість відрядить голову МЗС Сергія Лаврова

Про це повідомляє російське агентство "Інтерфакс", посилаючись на заяву канцелярії індійського прем’єр-міністра.

"Прем'єр-міністр Нарендра Моді провів сьогодні телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Лідери обговорили прогрес з низки питань двостороннього співробітництва і обмінялися думками з регіональних і глобальних питань, що представляють взаємний інтерес, включаючи саміт БРІКС, що нещодавно завершився, в Йоганнесбурзі", - йдеться в заяві.

У заяві наголошується, що Путін повідомив Моді, що не зможе бути присутнім на саміті G20 у Делі, який відбудеться 9-10 вересня, і поінформував його, що Росію на \представлятиме міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

У повідомленні зазначено, що Моді "висловив розуміння у зв'язку з цим рішенням" і подякував Росії за підтримку Індії.

Що відомо про прийдешній саміт G20 в Індії

10 серпня світові ЗМІ припускали, що президент РФ Путін може особисто взяти участь у саміті G20 в Індії, попри те, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.

15 серпня стало відомо, що на саміт Великої двадцятки, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня, запросили президента Росії Володимира Путіна, однак у списку запрошених немає представників України.

16 серпня міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар підтвердив під час зустрічі з міжнародними ЗМІ, що Україна не була запрошена на саміт.

Варто зазначити, що на минулий саміт G20 в Індонезії Україна отримала запрошення. Президент Володимир Зеленський тоді по відеозв'язку вперше представив учасникам зустрічі Формулу миру.

25 серпня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Путін не поїде на саміт G20, який відбудеться в Індії у вересні.

Довідка: Група 20 (G20), створена в 1999 році, складається з Аргентини, Австралії, Бразилії, Канади, Китаю, Франції, Німеччини, Індії, Індонезії, Італії, Японії, Мексики, Південної Кореї, Росії, Саудівської Аравії, ПАР, Туреччини, Великої Британії, США та Європейського Союзу. Разом на них припадає близько 85% світового ВВП, понад 75% світової торгівлі та приблизно дві третини населення світу.

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Володимир Путін
Індія
Дмитро Пєсков
саміт G20
Військові новини
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