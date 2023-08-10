Про це виданню NBC News сказали джерела в Кремлі.

"Путін досі не виключає особистої появи на зустрічі G20 9-10 вересня в столиці Індії Нью-Делі, заявив офіційний представник Кремля", - цитує ЗМІ свого співбесідника, який забажав залишитися неназваним.

Видання зазначає, що через дев'ять місяців на Путіна чекають вибори, і він може розглядати особисту участь у саміті як можливість знову вийти на світову арену.

Під час пандемії у 2020 і 2021 роках Путін брав участь у зустрічах G20 через відеоконференцію. Він також відмовився брати участь у заході 2022 року на Балі, де світові лідери засудили його збройне вторгнення до України.

2 березня в Кремлі казали, що не визначилися з участю Путіна в саміті G20. Однак уже 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна, його підозрюють у незаконній депортації українських дітей. Членами МКС є 123 держави світу, тож у кожній із цих країн російського диктатора можуть заарештувати.