Путін припускає ймовірність особистої участі в саміті G20 в Індії, – NBC News
Президент Росії Володимир Путін може особисто взяти участь у саміті G20 в Індії, який заплановано на вересень цього року
Про це виданню NBC News сказали джерела в Кремлі.
"Путін досі не виключає особистої появи на зустрічі G20 9-10 вересня в столиці Індії Нью-Делі, заявив офіційний представник Кремля", - цитує ЗМІ свого співбесідника, який забажав залишитися неназваним.
Видання зазначає, що через дев'ять місяців на Путіна чекають вибори, і він може розглядати особисту участь у саміті як можливість знову вийти на світову арену.
Під час пандемії у 2020 і 2021 роках Путін брав участь у зустрічах G20 через відеоконференцію. Він також відмовився брати участь у заході 2022 року на Балі, де світові лідери засудили його збройне вторгнення до України.
2 березня в Кремлі казали, що не визначилися з участю Путіна в саміті G20. Однак уже 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна, його підозрюють у незаконній депортації українських дітей. Членами МКС є 123 держави світу, тож у кожній із цих країн російського диктатора можуть заарештувати.
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