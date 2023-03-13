Про це сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає російський Інтерфакс.

"Цього не можна виключати", - заявив він.

"Але рішення поки не ухвалено", – додав представник Кремля.

Саміт міністрів закордонних справ G20 проходив у Нью-Делі 1-2 березня. У ньому брав участь голова МЗС РФ Сергій Лавров.