У Кремлі прокоментували публікацію Bloomberg про можливу участь Путіна у саміті G20 в Індії
У Кремлі не виключають можливості участі президента РФ Володимира Путіна у саміті G20 в Індії, але остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено
Про це сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає російський Інтерфакс.
"Цього не можна виключати", - заявив він.
"Але рішення поки не ухвалено", – додав представник Кремля.
Саміт міністрів закордонних справ G20 проходив у Нью-Делі 1-2 березня. У ньому брав участь голова МЗС РФ Сергій Лавров.
- Раніше видання Bloomberg писало, що Путін може відвідати саміт G20, який пройде у вересні в Індії. Для цього в Кремлі нібито корегують його графік.
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