Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел видання, наразі Путін ще не визначився, чи їхатиме на саміт, однак в Кремлі не виключають таку можливість.

Зазначається, що цього тижня у Москві перенесли на тиждень дату проведення щорічного економічного форуму у Владивостоці, який було призначено напередодні саміту G20, щоби дати Путіну можливість для маневру.

Речник Путіна Дмитро Пєсков поки ніяк не прокоментував цю інформацію, пише видання.