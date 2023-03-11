У РФ поширюють чутки, що Путін може відвідати вересневий саміт G20 в Індії, - Bloomberg
Володимир Путін може відвідати саміт G20, який пройде у вересні в Індії - для цього, начебто, у Кремлі корегують робочий графік російського президента
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними джерел видання, наразі Путін ще не визначився, чи їхатиме на саміт, однак в Кремлі не виключають таку можливість.
Зазначається, що цього тижня у Москві перенесли на тиждень дату проведення щорічного економічного форуму у Владивостоці, який було призначено напередодні саміту G20, щоби дати Путіну можливість для маневру.
Речник Путіна Дмитро Пєсков поки ніяк не прокоментував цю інформацію, пише видання.
- Нагадаємо, минулого року президент РФ не наважився саміт G20, який проходив на острові Балі в Індонезії. Є припущення, що він просто боявся, що його ліквідують.
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