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Головна Світ У РФ поширюють чутки, що Путін може відвідати вересневий саміт G20 в Індії, - Bloomberg

У РФ поширюють чутки, що Путін може відвідати вересневий саміт G20 в Індії, - Bloomberg

11 березня, 2023 субота
04:09
Світ путін

Володимир Путін може відвідати саміт G20, який пройде у вересні в Індії - для цього, начебто, у Кремлі корегують робочий графік російського президента

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел видання, наразі Путін ще не визначився, чи їхатиме на саміт, однак в Кремлі не виключають таку можливість.

Зазначається, що цього тижня у Москві перенесли на тиждень дату проведення щорічного економічного форуму у Владивостоці, який було призначено напередодні саміту G20, щоби дати Путіну можливість для маневру.

Речник Путіна Дмитро Пєсков поки ніяк не прокоментував цю інформацію, пише видання.

  • Нагадаємо, минулого року президент РФ не наважився саміт G20, який проходив на острові Балі в Індонезії. Є припущення, що він просто боявся, що його ліквідують.
Володимир Путін
Індія
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