Путін не поїхав на саміт G20 через страх, що його ліквідують, - Клімкін
Дипломат Павло Клімкін переконаний, що президент РФ Володимир Путін панічно боїться за своє життя і саме тому відмовився їхати на саміт G20
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Саміт G20 був не просто приниженням для Путіна. Путін поводився дуже по-хамські. Він не дозволив собі звернутись до лідерів G20 навіть в режимі онлайн. Я вважаю, що головною причиною того, чого він не поїхав на саміт G20, став не стан здоровʼя, не бажання бути у Москві, або якісь інші причини, а звичайний страх. Страх за своє життя. Путін дуже боявся, що його просто ліквідують на Балі", - пояснив Клімкін.
Дипломат наголосив, що відмова Путіна їхати на саміт G20 стала великою помилкою для нього.
"Що стосується Лаврова, то це взагалі було щось дивне. Він зустрівся з китайським міністром МЗС та генеральним секретарем ООН і на цьому все. Це означає менше, ніж нічого. Хочу також наголосити, що рішення Путіна не поїхати на саміт G20 ще йому відібʼється. Особливо це відчувають у російських елітах. Оскільки всім стає зрозумілим, що з Путіним ніхто не хоче мати справи”, - додав він.
- 15 листопада стартував саміт країн G20 в Індонезії.
- США очікують, що група G20 після завершення зустрічі в Індонезії засудить війну Росії проти України та її згубний вплив на світову економіку.
- Учора 15 листопада президент України закликав G20 припинити руйнівну війну Російської Федерації та назвав умови для її припинення.
- 15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей України. Вибухи прогриміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
- Українська ППО збила 73 ракети із понад 90 випущених, а також усі 10 дронів-камікадзе.
- Ввечері 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.
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