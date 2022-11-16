Путін не поїхав на саміт G20 через страх, що його ліквідують, - Клімкін

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Саміт G20 був не просто приниженням для Путіна. Путін поводився дуже по-хамські. Він не дозволив собі звернутись до лідерів G20 навіть в режимі онлайн. Я вважаю, що головною причиною того, чого він не поїхав на саміт G20, став не стан здоровʼя, не бажання бути у Москві, або якісь інші причини, а звичайний страх. Страх за своє життя. Путін дуже боявся, що його просто ліквідують на Балі", - пояснив Клімкін.

Дипломат наголосив, що відмова Путіна їхати на саміт G20 стала великою помилкою для нього.

"Що стосується Лаврова, то це взагалі було щось дивне. Він зустрівся з китайським міністром МЗС та генеральним секретарем ООН і на цьому все. Це означає менше, ніж нічого. Хочу також наголосити, що рішення Путіна не поїхати на саміт G20 ще йому відібʼється. Особливо це відчувають у російських елітах. Оскільки всім стає зрозумілим, що з Путіним ніхто не хоче мати справи”, - додав він.

15 листопада стартував саміт країн G20 в Індонезії.

США очікують, що група G20 після завершення зустрічі в Індонезії засудить війну Росії проти України та її згубний вплив на світову економіку.

Учора 15 листопада президент України закликав G20 припинити руйнівну війну Російської Федерації та назвав умови для її припинення.

15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей України. Вибухи прогриміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Українська ППО збила 73 ракети із понад 90 випущених, а також усі 10 дронів-камікадзе.

Ввечері 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.