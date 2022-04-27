Зеленський отримав запрошення на саміт G20

Про це Зеленський повідомив у twitter.

За словами президента України, він отримав запрошення від Джоко Відодо - президента Індонезії - країни, яка головує у G20.

"Провів перемовини з президентом Індонезії Джоко Відодо. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема за чітку позицію в ООН. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Вдячний за запрошення взяти участь у саміті G20", - написав Зеленський.

Зустріч лідерів "Великої двадцятки" відбудеться 15-16 листопада на Балі.



6 квітня стало відомо, що Сполучені Штати бойкотуватимуть засідання країн "Великої двадцятки", якщо на них будуть запрошені представники Росії.

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