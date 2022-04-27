Зеленський отримав запрошення на саміт G20
Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь у саміті "Великої двадцятки", який відбудеться у листопаді 2022 року в Індонезії
Про це Зеленський повідомив у twitter.
За словами президента України, він отримав запрошення від Джоко Відодо - президента Індонезії - країни, яка головує у G20.
"Провів перемовини з президентом Індонезії Джоко Відодо. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема за чітку позицію в ООН. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Вдячний за запрошення взяти участь у саміті G20", - написав Зеленський.
Зустріч лідерів "Великої двадцятки" відбудеться 15-16 листопада на Балі.
- 6 квітня стало відомо, що Сполучені Штати бойкотуватимуть засідання країн "Великої двадцятки", якщо на них будуть запрошені представники Росії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.99
Купівля 30.99Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.97Продаж 34.19
- Актуальне
- Важливе