США відмовляться від зустрічей G20, якщо туди запросять Росію

Про це заявила в середу під час слухань у Фінансовому комітеті Палати представників США глава американського мінфіну Джанет Єллен, повідомляє Укрінформ.

"Президент Байден попросив виключити Росію з G20, і я дала чітко зрозуміти своїм колегам в Індонезії (яка зараз головує в групі країн – ред.), що ми не братимемо участі в зустрічах, якщо там будуть росіяни", - зауважила міністр.

Вона також підкреслила, що США відмовляються "вести бізнес як зазвичай" з російською стороною у будь-якій фінансовій структурі й об’єднанні.

Нагадаємо, 22 березня Польща запропонувала виключити Росію з G20. Проти цього різко виступив Китай. Проте вже 25 березня Байден підтримав ідею виключення Росії з G20 і запропонував долучити Україну як спостерігача. Його підтримав прем'єр Канади Трюдо.

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