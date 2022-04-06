США відмовляться від зустрічей G20, якщо туди запросять Росію
Сполучені Штати бойкотуватимуть засідання країн Великої двадцятки, якщо на них будуть запрошені представники Росії
Про це заявила в середу під час слухань у Фінансовому комітеті Палати представників США глава американського мінфіну Джанет Єллен, повідомляє Укрінформ.
"Президент Байден попросив виключити Росію з G20, і я дала чітко зрозуміти своїм колегам в Індонезії (яка зараз головує в групі країн – ред.), що ми не братимемо участі в зустрічах, якщо там будуть росіяни", - зауважила міністр.
Вона також підкреслила, що США відмовляються "вести бізнес як зазвичай" з російською стороною у будь-якій фінансовій структурі й об’єднанні.
- Нагадаємо, 22 березня Польща запропонувала виключити Росію з G20. Проти цього різко виступив Китай. Проте вже 25 березня Байден підтримав ідею виключення Росії з G20 і запропонував долучити Україну як спостерігача. Його підтримав прем'єр Канади Трюдо.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.83
-
EUR
Купівля 31.93Продаж 32.74
- Актуальне
- Важливе