У Вашингтоні підтримують пропозицію виключити Росію з G20, - міністр економіки Польщі
Польща заявила, що запропонувала виключити Росію з групи найбільших світових економік G20 і що пропозиція отримала "позитивну реакцію" адміністрації США
Про це повідомляє Reuters, інформує Еспресо.TV.
У повідомленні, зокрема, сказано, що під час зустрічей міністра економічного розвитку Польщі Петра Новака, серед інших і з міністеркою торгівлі США Джиною Раймондо, дійшли згоди про виключення РФ з "Великої двадцятки".
"Реакція була позитивною", – сказав Новак журналістам у Варшаві. Він також додав, що про ініціативу повідомлять президенту США.
Джерело в адміністрації США сказало Reuters, що Росія порушила міжнародні норми й це неминуче має позначитися на її участі у багатосторонніх глобальних форумах.
Додамо, що 2014 року, після початку окупації Криму, Росію виключили з G7, яка до того була відома як G8.
- Нагадаємо, Рада Європи виключила Росію зі своїх членів.
- ПАРЄ одноголосно підтримала виключення Росії, просить надати Україні ППО та визнає окупацію РФ Придністров'я.
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