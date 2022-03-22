Про це повідомляє Reuters, інформує Еспресо.TV.



У повідомленні, зокрема, сказано, що під час зустрічей міністра економічного розвитку Польщі Петра Новака, серед інших і з міністеркою торгівлі США Джиною Раймондо, дійшли згоди про виключення РФ з "Великої двадцятки".



"Реакція була позитивною", – сказав Новак журналістам у Варшаві. Він також додав, що про ініціативу повідомлять президенту США.



Джерело в адміністрації США сказало Reuters, що Росія порушила міжнародні норми й це неминуче має позначитися на її участі у багатосторонніх глобальних форумах.



Додамо, що 2014 року, після початку окупації Криму, Росію виключили з G7, яка до того була відома як G8.

Нагадаємо, Рада Європи виключила Росію зі своїх членів.

ПАРЄ одноголосно підтримала виключення Росії, просить надати Україні ППО та визнає окупацію РФ Придністров'я.